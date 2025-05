Háború

Pakisztán nagyszabású katonai műveletet indított India ellen

2025.05.10 08:42 ma.hu

A Geo News pakisztáni hírtelevízió biztonsági forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Pakisztán nagyszabású katonai hadműveletet indított India ellen, válaszul az indiai rakétacsapásokra. A művelet első fázisában – a jelentések szerint – megsemmisítettek egy BrahMos rakétatárolót az indiai Pandzsáb állambeli Beas városában.



A pakisztáni haderő célkeresztjébe több stratégiai indiai létesítmény is bekerült. A Geo News tudósítása szerint ezek az akciók egy összehangolt hadművelet részei, amelyek célja „határozott választ adni az indiai agresszióra”.



Korábban Ahmed Sharif Chaudhry, a pakisztáni hadsereg szóvivője megerősítette, hogy India rakétákat lőtt három pakisztáni légibázisra – köztük a Nur Khan, a Murid és a Shorkot támaszpontokra. A szóvivő szerint ezekben a támadásokban nem sérültek meg a Pakisztáni Légierő eszközei, de figyelmeztette Indiát, hogy Pakisztán „megfelelően fog reagálni”.



A Reuters hírügynökség helyszíni beszámolója szerint négy robbanás rázta meg az indiai Amritsart – ugyancsak Pandzsáb államban –, nem sokkal a pakisztáni válaszcsapásról szóló hírek után.



A helyzet kiéleződése április 22-én kezdődött, amikor 26 civil vesztette életét egy fegyveres támadásban az indiai ellenőrzés alatt álló Kasmírban, Pahalgam közelében. A támadásért a terrorszervezetekkel kapcsolatban álló Resistance Front vállalta a felelősséget, de India egyértelműen Pakisztánt tette felelőssé a történtekért – amit Iszlámábád határozottan visszautasított.



Május 7-én India bejelentette az „Operation Sindoor” nevű hadműveletet, amelynek célja – a hivatalos közlés szerint – „terrorista infrastruktúrák megsemmisítése” Pakisztán területén. Az indiai védelmi minisztérium szerint a művelet során 70 fegyverest likvidáltak, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy pakisztáni katonai létesítményeket nem támadtak.



Ezzel szemben Pakisztán hadserege 31 halottról és 57 sebesültről számolt be, akik az indiai csapások következtében vesztették életüket vagy sérültek meg.



A helyzet drámai fordulata miatt a nemzetközi közösség egyre aggasztóbbnak ítéli meg a két atomfegyverrel rendelkező ország közötti feszültség fokozódását. Az ENSZ és több nagyhatalom is nyugalomra és diplomáciai megoldásra szólított fel, attól tartva, hogy a jelenlegi katonai eszkaláció kontrollálhatatlan konfliktussá fajulhat.



A világ figyelme most Dél-Ázsiára szegeződik – kérdés, hogy a következő napokban sikerül-e elkerülni egy újabb háborút a szubkontinensen.