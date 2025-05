Háború

Feszül a helyzet: India rakétákat lőtt három pakisztáni légibázisra

Pakisztáni források szerint India rakétacsapást mért három pakisztáni légibázisra – adta hírül a Geo News a pakisztáni fegyveres erők szóvivőjére, Ahmed Sharif Chaudhry tábornokra hivatkozva. Az incidens tovább élezheti az amúgy is feszült viszonyt a két atomfegyverrel rendelkező szomszédos ország között.



A beszámoló szerint indiai repülőgépek föld-levegő típusú rakétákat indítottak, amelyek célpontjai a következő légibázisok voltak:





Nur Khan

Murid

Shorkot

A pakisztáni hadsereg megerősítette a támadás tényét, de állításuk szerint az összes Pakisztáni Légierőhöz tartozó eszköz sértetlen maradt.Chaudhry tábornok nyilatkozatában hangsúlyozta:„Minden katonai eszközünk biztonságban van, de figyelmeztetjük Indiát, hogy Pakisztán válaszolni fog erre az agresszióra.”A történtek hátterében továbbra is súlyos politikai és katonai feszültség húzódik meg. A két ország viszonya különösen feszült Kasmír térségében, ahol évtizedek óta folytatnak határvillongásokat és fegyveres összetűzéseket. A legutóbbi események nyomán a nemzetközi közösség aggodalmát fejezte ki a térségben kialakuló eszkalációs spirál miatt.Egyelőre nincs hivatalos reagálás az indiai kormány részéről, így a rakétatámadás okát, valamint annak pontos körülményeit még homály fedi.Elemzők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges válaszcsapás Pakisztán részéről beláthatatlan következményekkel járhat a térség stabilitására, különös tekintettel arra, hogy mindkét ország nukleáris fegyverekkel is rendelkezik.A nemzetközi közvélemény most diplomáciai megoldásban reménykedik, miközben a világ figyelme újra Dél-Ázsiára szegeződik.