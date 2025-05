Erőszak

Brutális fejszés támadás a Varsói Egyetemen - egy nő életét vesztette

A tragédia mély megrendülést váltott ki az egyetemi közösségből. A Varsói Egyetem csütörtökre gyásznapot hirdetett, aznap minden tanítási eseményt töröltek. 2025.05.08 18:20 ma.hu

Tragikus esemény rázta meg Lengyelországot: egy fejszés támadás következtében életét vesztette egy nő a Varsói Egyetemen szerda este. Az áldozat az egyetem munkatársa volt, aki a főkampusz épületében esett áldozatul az erőszaknak. Egy biztonsági őr, aki segítségére sietett, súlyosan megsérült.



A rendőrség tájékoztatása szerint egy 22 éves lengyel férfit vettek őrizetbe a támadással összefüggésben. A támadó joghallgató volt, az egyetem harmadéves diákja, aki nem Varsóban él. Indítékai egyelőre ismeretlenek.



A tragédia mély megrendülést váltott ki az egyetemi közösségből. A Varsói Egyetem csütörtökre gyásznapot hirdetett, aznap minden tanítási eseményt töröltek.



A támadás helyi idő szerint 18:40-kor történt, amikor a férfi belépett a kampuszra, majd az egyetem legnagyobb előadóterméhez, az Auditorium Maximum épületéhez ment. A helyi sajtó szerint az áldozat egy 53 éves portásnő volt, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A segítségére siető 39 éves biztonsági őrt kórházba szállították.



Alozy Nowak, az egyetem rektora közleményében így fogalmazott:

„Mély szomorúságunkat és együttérzésünket fejezzük ki az áldozat családjának és szeretteinek. A közösségünket mélyen megrázta ez a gyilkosság.”



Az eset idején az igazságügyi miniszter, Adam Bodnar is a közelben tartózkodott egy panelbeszélgetésen, amelyet az egyetem egyik másik előadójában rendeztek. Bár a támadást nem látta, állami testőrei tájékoztatták a történtekről. Kiemelte, hogy egyik embere azonnal a helyszínre sietett, hogy segítséget nyújtson a megtámadott biztonsági őrnek.



Varsó polgármestere, Rafał Trzaskowski „makabri bűntettként” jellemezte az esetet, és hangsúlyozta: „Ez a brutális támadás súlyos büntetést érdemel.”



A tragédia következményeként az egyetem törölte a hétvégére tervezett éves zenei fesztiválját, a Juwenaliát is.



Az ügyben rendőrségi és ügyészi vizsgálat indult, a hatóságok továbbra is keresik a támadás okait és körülményeit. A közvéleményt és az akadémiai szférát is megrázó esemény súlyos kérdéseket vet fel a felsőoktatási intézmények biztonságáról.