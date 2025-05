Háború

Életbe lépett a Putyin által javasolt tűzszünet - Kijev elutasítja a békeajánlatot

Moszkva csütörtök éjféltől 72 órára felfüggesztette offenzív műveleteit az orosz Győzelem Napja alkalmából - a fegyvernyugvás ellenére Ukrajna fokozta dróntámadásait. 2025.05.08 00:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hivatalosan is életbe lépett az orosz elnök, Vlagyimir Putyin által javasolt tűzszünet, amely május 9-étől május 11-én éjfélig tart. A háromnapos fegyvernyugvás célja a 80. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségek biztonságának biztosítása, valamint humanitárius gesztus az ukrajnai háborúban érintett lakosság felé. A Kreml szerint a tűzszünet egyúttal lehetőséget teremthetne az előfeltételek nélküli béketárgyalások megkezdésére is.



„Ez Putyin elnök kezdeményezése, és hatályban van” – erősítette meg Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán. Hangsúlyozta: Moszkva elkötelezett a béke iránt, még akkor is, ha a tűzszünet kezdetét megelőző napokban Ukrajna fokozta légi hadműveleteit.



Kijev azonban elutasította az orosz ajánlatot. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a tűzszünet csak „manipulatív eszköz”, amely mögött Moszkva taktikai előnyszerzésre törekszik. Ehelyett Ukrajna fokozta pilóta nélküli légi járműveinek bevetését: Rodion Mirosnyik orosz diplomata szerint az elmúlt hét ukrán dróntámadásai rekordmennyiségű civil áldozatot követeltek – 15 halott és 142 sebesült.



A Kreml a támadásokat „terrorista cselekedeteknek” minősítette, amelyek „leplezik a kijevi rezsim valódi természetét”. Peszkov hozzátette: az orosz biztonsági szervek és a hadsereg minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ország-szerte zajló Győzelem Napi ünnepségek biztonságban lezajlódhassanak.



Bár egyes orosz törvényhozók „aszimmetrikus válaszcsapást” sürgettek, a Kreml világossá tette: nem terveznek változtatni az elnök által meghatározott irányvonalon. „Az utasítások ki lettek adva, újabb elemek nincsenek napirenden” – közölte Peszkov újságírói kérdésre.



Május 9-e, az orosz Győzelem Napja a náci Németország felett aratott szovjet győzelem emléknapja, és az egyik legfontosabb állami ünnep Oroszországban. A mostani évforduló különösen jelentős, hiszen a második világháború európai befejezésének 80. évfordulója is egyben. Az orosz vezetés ezért is szorgalmazta a harcok ideiglenes szüneteltetését – még ha ez Kijev részéről válasz nélkül is maradt.