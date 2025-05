Háború

Orosz Igla-S légvédelmi rakétákat kapott India a Pakisztánnal fokozódó feszültségek közepette

Az indiai hadsereg újabb szállítmányt kapott az orosz gyártmányú Igla-S vállról indítható légvédelmi rakétákból, több mint 300 millió dollár értékben – jelentette az indiai ANI hírügynökség. A fegyverrendszerek beszerzése sürgősségi eljárás keretében történt, válaszul a Pakisztánnal egyre feszültebbé váló biztonsági helyzetre.



A rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszert előretolt egységekhez telepítik, hogy megerősítsék a védekezést ellenséges repülőgépek, drónok és harci helikopterek ellen. Az Igla-S rendszer az 1990-es évek óta része az indiai hadsereg arzenáljának, és kulcsfontosságú szerepet játszik az úgynevezett nagyon rövid hatótávolságú légvédelmi rendszerben (VSHORADS).



Az Igla-S továbbfejlesztett változata képes nagyobb pontossággal és hatékonysággal reagálni a modern légi fenyegetésekre, és immár digitális irányítórendszerrel, valamint megnövelt zavarvédettséggel is rendelkezik.



A legfrissebb szállítmányon túl az indiai védelmi minisztérium már megállapodott további 48 indítóállás és közel 90 rakéta beszerzéséről is. Ezeket gyorsított eljárásban kívánják átadni a hadseregnek, hogy a légvédelmi képességek mielőbb megerősödjenek.



A beszerzésekre azután került sor, hogy április végén egy terrortámadásban 26 civil vesztette életét az indiai fennhatóság alatt álló Kasmírban. India szerint a támadás Pakisztán területéről szerveződött, és közvetve az ottani milíciákhoz, köztük a Lashkar-e-Taiba nevű csoporthoz köthető. Iszlámábád határozottan tagadja az érintettséget.



A biztonsági helyzet azóta tovább romlott: május 4-én a pakisztáni hadsereg sikeresen tesztelte az Abdali rakétarendszert, amely 450 kilométeres hatótávolságával jelentős fenyegetést jelenthet az indiai szárazföldi alakulatokra. Az esemény része volt a "Indus gyakorlatnak", amely a pakisztáni fegyveres erők felkészültségét demonstrálja.



India részéről a mostani lépések egyértelműen azt mutatják, hogy fokozni kívánják a taktikai elrettentőképességet, különösen a határ menti övezetekben. A VSHORADS rendszerek beszerzése nemcsak válasz a közelmúlt eseményeire, hanem hosszabb távú stratégiai törekvés is a hadsereg modernizálására.



Az orosz Igla-S rakéták szállítása megerősíti az India és Oroszország közötti védelmi együttműködést, amely a geopolitikai átrendeződések közepette is stabil maradt. A dél-ázsiai térség biztonsági helyzete azonban továbbra is törékeny, és a közeljövőben újabb lépéseket hozhat mindkét fél részéről.