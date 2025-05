Ukrajnai háború

Donald Trump: eljöhet az az idő, amikor az Egyesült Államok felhagy a közvetítéssel

Az amerikai elnök szerint eljöhet az az idő, amikor az Egyesült Államok felhagy a békeközvetítéssel az ukrajnai háború megállítása érdekében, de, hogy ez mikor történhet meg egyelőre nem árulta el. 2025.05.05 12:19 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai elnök az NBC televízió Meet the Press című műsorának adott, vasárnap sugárzott interjúban kifejtette, hogy a háborúban álló egyik fél inkább hajlik arra, hogy elfogadja a békejavaslatot, mint a másik, azt ugyanakkor nem azonosította, hogy melyik oldal részéről nagyobb a hajlandóság.



Megállapította, hogy a két ország vezetője között "óriási gyűlölet" feszül, ami nehezíti a konfliktus rendezését.



Donald Trump arra a kérdésre nem válaszolt, hogy, amennyiben kudarcba fullad a békeközvetítés, folytatja-e a fegyverszállításokat Ukrajnának.



Az amerikai gazdaság helyzetével kapcsolatban kifejtette, hogy átmeneti időszak zajlik, aminek része a vámok bevezetése, és amelyek célja, hogy növeljék az ország bevételeit. "A vámok nagyszerűek, mert gazdaggá tesznek bennünket" - fogalmazott az elnök.



Kifejtette, hogy Kínával a jelenlegi vámok mellett gyakorlatilag nem zajlik kereskedelem, ami azt is jelenti, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatból származó, szerinte 1000 milliárd dollár amerikai "veszteség" sem halmozódik tovább.



Donald Trump meggyőződését fejezte ki, hogy meg fog állapodni Kínával a kereskedelmi kapcsolatok feltételeiről, hozzátette, hogy Kína akarja az egyezséget.



Arra a kérdésre, hogy aggódik-e amiatt, hogy az amerikai gazdaság recesszióba kerülhet, nemmel válaszolt, és úgy vélekedett, hogy január 20-i hivatalba lépését követően az üzemanyagok és energia ára csökkent, valamint állítása szerint az élelmiszerárak is mérséklődtek.