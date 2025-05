Repülő zuhant lakóházakra Kaliforniában - a pilóta életét vesztette

Halálos baleset történt szombaton Kaliforniában: egy kisrepülőgép két lakóépületre zuhant Simi Valley városában, a pilóta életét vesztette – közölték a hatóságok.



A Van’s Aircraft RV-10 típusú, egyhajtóműves gép a Los Angelestől északra fekvő General William J. Fox repülőtérről szállt fel, úti célja pedig a Ventura megyei Camarillo repülőtér volt – jelentette az Amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA).



A Ventura megyei tűzoltóság szerint a gép két házat talált el, amelyekben a baleset pillanatában tartózkodtak lakók is. Szerencsére senki sem sérült meg a földön – az érintettek időben ki tudtak menekülni az égő épületekből.



A pilóta személyazonosságát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.



Egy szemtanú az RMG News-nak elmondta: a repülő "nagyon alacsonyan és szabálytalanul" haladt közvetlenül a becsapódás előtt.



A tragédia újabb példája az utóbbi hónapokban történt súlyos amerikai légi baleseteknek. Január végén például egy American Airlines utasszállító ütközött egy amerikai hadsereghez tartozó helikopterrel a washingtoni Potomac folyó felett – a katasztrófában 67 ember vesztette életét. Néhány nappal később egy orvosi célú repülőgép zuhant le Philadelphiában, amelynek során a fedélzeten tartózkodó hat ember és egy földi áldozat is meghalt.



A Simi Valley-i baleset okát jelenleg a FAA és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) vizsgálja. A hatóságok különösen a repülőgép viselkedését a lezuhanás előtti pillanatokban, illetve a repülési adatrögzítő által mentett információkat elemzik.

