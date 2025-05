Erőszak

Több száz fiatal csapott össze egy hollandiai üdülőhelyen

Zavargások voltak a holland tengerparton fekvő Scheveningen üdülőhelyen csütörtök este, mintegy háromszáz fiatal rendőröket is megdobált kövekkel és üvegekkel, de még kerékpárokkal is - közölte a holland rendőrség pénteken.



A rend visszaállítása végett rohamrendőrséget vetetettek be, csak éjfél körül oszlottak szét a rendbontók. Letartóztatások nem történtek, komolyabb sérülésről nem számoltak be.



A zavargások este 9 körül kezdődtek. A rendőrség közölte: a fiatalok a közösségi médián keresztül szervezkedtek, és több száz fő gyűlt össze a tengerparti sétányon azzal a céllal, hogy erőszakos konfrontációt robbantsanak ki. Az Omroep West című napilap a rendőrségtől úgy tudja, hogy a fiatalok rivális csoportokhoz tartoztak. Kilenc óra körül hosszabb ideig rendőrségi helikopter körözött a térség felett. Később a lovasrendőrséget is bevetették.



Egy helyi étteremtulajdonos arról számolt be, hogy a zavargók megrongálták a teraszát, ezzel több ezer eurós bevételkiesést okozva. A tömegközlekedésben is jelentős fennakadások keletkeztek a körzetben.



A Scheveningenért is felelős hágai városi tanács több tagja pénteken elítélte a történteket, és határozott fellépést követelt a felelősök ellen. A térségben lakók érdekeit kívánó helyi párt frakcióját vezető Richard de Mos rendkívüli vitát kezdeményezett az önkormányzatban a témában.