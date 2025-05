EU

Európai Bizottság: a médiaszabadság és a médiapluralizmus a virágzó demokráciák alapját képező alapelvek

A médiaszabadság és a médiapluralizmus a virágzó demokráciák alapját képező alapelvek, az Európai Bizottság elkötelezett fenntartásuk és előmozdításuk mellett úgy az Európai Unióban, mint világszerte - foglalt állást az uniós végrehajtó testület a sajtószabadság nemzetközi napja (május 3.) alkalmából pénteken.



A brüsszeli közleményben az uniós végrehajtó testület leszögezte: kiáll az újságírók mellett, és támogatja őket abban, hogy biztonságban végezhessék munkájukat. Fokozza a független média és újságírók támogatását és védelmét, fellépve a munkájukat veszélyeztető nyomás és etikátlan viselkedés ellen.



Hangsúlyozták: az újságírók a demokrácia őrei, akiknek függetlenségét, valamint a tények és az átláthatóság iránti félelem nélkül végzett munkáját védeni és támogatni kell - húzták alá.



Kaja Kallas uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő az Európai Unió nevében kiadott közleményében azt írta: a Szabad Európa Rádió idén tapasztalt küzdelmei, valamint a világ számos más médiumára nehezedő nyomás kiemelik azokat a kockázatokat, amelyekkel a szabad és független médiának 2025-ben szembe kell néznie.



Szavai szerint a finanszírozás jelentős csökkentése, valamint a növekvő politikai nyomás és az újságírókkal szembeni növekvő erőszak mély válságba sodorja a médiaszektort.



"Egyre aggasztóbbak az újságírók és más médiaszakemberek elleni fenyegetések, beleértve az online és offline megfélemlítést és támadásokat, az önkényes fogva tartást, a jogi üldöztetést és a határon átnyúló nyomásgyakorlást" - fogalmazott.



A szabad és független médiának világszerte sürgős és határozott támogatásra van szüksége. Túlélésük nélkül a demokrácia meginog, a polgárok biztonságával és szabadságával együtt - jelentette ki. Sajtószabadság nélkül veszélybe kerül a tájékoztatáshoz való jog, a kritikus gondolkodás szabadsága és a hatalmon lévők felelősségre vonásának képessége. Egy virágzó, független és pluralista média elengedhetetlen a demokrácia ellenálló képességéhez és túléléséhez - tette hozzá az uniós diplomácia vezetője.

Az Európai Parlament is közleményt adott ki a témáról, Roberta Metsola EP-elnököt idézve, aki azt mondta: a médiaszabadság védelme egyúttal a demokrácia védelmét is jelenti. Az újságíróknak szabadon kell tudósítaniuk anélkül, hogy tartaniuk kellene a cenzúrától, a megfélemlítéstől vagy a megtorlástól. Az Európai Parlament mindig meg fogja védeni a média szabadságát, és kiáll mellette nemcsak a sajtószabadság világnapján, hanem minden nap - tette hozzá.



A sajtószabadság nemzetközi napját az ENSZ-közgyűlés 1993-ban hirdette meg annak emlékére, hogy 1991. május 3-án tették közzé a Windhoeki Nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független és pluralista sajtóhoz való jogát fogalmazták meg.



A sajtószabadságot először a francia Emberi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarálták, állampolgári jogként az 1791. évi francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába.