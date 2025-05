Erőszak

Lövöldözés egy kaliforniai főiskolán

Az eset ismételten rávilágít a lőfegyverrel elkövetett erőszak problémájára az Egyesült Államokban, különösen az oktatási intézmények biztonságát illetően. 2025.05.03 06:09 ma.hu

egyveres támadás történt pénteken a Spartan College of Aeronautics and Technology nevű repüléstechnikai iskolában, a Los Angeles melletti Inglewood városában. A hatóságok közlése szerint legalább két nő megsérült, a feltételezett elkövetőt pedig továbbra is keresik.



James Butts, Inglewood polgármestere a CBS News Los Angelesnek nyilatkozva elmondta, hogy az áldozatok vélhetően az intézmény női alkalmazottai, és az incidens az iskola egyik irodájában történt. A lövöldözőt egykori dolgozóként azonosították, így a hatóságok munkahelyi indíttatású támadásként kezelik az esetet.



„Az ilyen események megrázzák a közösséget, mivel a véletlenszerűség érzetét keltik, és veszélyeztetik az emberek biztonságérzetét” – hangsúlyozta Butts. Hozzátette: „Mindent megteszünk annak érdekében, hogy azonosítsuk és kézre kerítsük az elkövetőt, és igazságot szolgáltassunk az áldozatoknak.”



A rendőrség jelenleg is átkutatja a kampuszt további esetleges áldozatok után kutatva, miközben a nyomozás folyamatban van.