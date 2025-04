USA

Kanadai miniszterelnök: Kanada soha nem lesz az 51. amerikai állam

Donald Trump amerikai elnök az utóbbi hetekben többször is kijelentette, hogy Kanadának az Egyesült Államok 51. tagállamává kellene válnia.



Trump - aki jelentős vámokat is kivetett az amerikai piacra exportált kanadai termékekre - egyik nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy a két ország határa mesterséges választóvonal, amelyet ideje felszámolni, több ízben pedig Justin Trudeau volt kanadai kormányfőt, Carney hivatali elődjét "Trudeau kormányzónak" nevezte, utalva az egyes amerikai tagállamok élén álló tisztviselők kormányzói rangjára.



Carney, akinek Liberális Pártja megnyerte az előző nap tartott előrehozott kanadai parlamenti választásokat, a BBC brit közszolgálati televíziónak adott keddi interjúban úgy fogalmazott: Donald Trump "területi elképzelései" soha nem fognak megvalósulni sem Kanada, sem más országok és területek, például Panama vagy Grönland esetében.



Hozzátette: csak akkor látogat Washingtonba, ha lehetőség nyílik komoly tárgyalásokra, amelyeknek napirendjén Kanada szuverenitásának tiszteletben tartása is szerepel.



A kanadai miniszterelnök - aki 2013 és 2020 között a brit jegybank, a Bank of England kormányzója volt - a keddi BBC-interjúban a Kanadával szemben érvénybe léptetett amerikai vámokról szólva kijelentette: Kanada 40 amerikai állam legnagyobb kereskedelmi partnere és létfontosságú energiaellátója.



Mark Carney hozzátette: ezeknek az amerikai államoknak a mezőgazdasági termelői Kanadából szerzik be műtrágyaigényük több mint 70 százalékát.

Kijelentette: a hét vezető gazdasági hatalom csoportjának (G7) júniusi kanadai csúcstalálkozója rendkívül fontos lesz a globális vámháború további irányának meghatározása szempontjából, egyben annak próbája is lesz, hogy a G7 - amelynek tagja az Egyesült Államok is - "még mindig a leginkább hasonlóan gondolkodó országokból áll-e".



Trump számos kanadai termékre 25 százalékos importvámot vetett ki, bár ezek alól mentesítette a 2020-ban létrejött háromoldalú amerikai-mexikói-kanadai kereskedelmi megállapodás (USMCA) által szabályozott kereskedelmi forgalmat.



Kanada exportjának 76 százaléka irányul az amerikai piacra.



A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban ismertetett legutóbbi előrejelzése szerint Kanada és Mexikó az idén egyaránt technikai recesszióba kerül az amerikai vámok miatt, tekintettel arra, hogy milyen jelentős a kitettségük az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelemmel szemben.