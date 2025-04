EU

Uniós bíróság: áruba bocsátani az uniós polgárságot összeegyeztethetetlen az EU alapelveivel

A máltai törvény, amely felgyorsítja külföldi befektetők honosítását, ellentétes az uniós joggal, az uniós állampolgárság megszerzése nem származhat kereskedelmi ügyletből - olvasható az EU luxembourgi székhelyű bíróságának kedden közzétett határozatában.



A bíróság szerint Málta azzal, hogy előre meghatározott befektetések vagy kifizetések ellenében biztosított állampolgárságot, áruba bocsátotta az uniós polgárságot, ami összeegyeztethetetlen az EU alapelveivel.



Az Európai Bizottság korábban panaszt nyújtott be a máltai állampolgársági törvény 2020-as módosítása ellen, amely lehetővé tette, hogy a befektetők - meghatározott pénzügyi feltételek teljesítése esetén - 12 hónap máltai tartózkodás követően kérelmezzék az állampolgárságot, anélkül, hogy tényleges kapcsolatot létesítettek volna az országgal.



A feltételek között szerepel egy legalább 700 ezer euró értékű ingatlan megvásárlása vagy évi legalább 16 ezer euró bérleti díj megfizetése, valamint jelentős összegű hozzájárulás a máltai államkasszához, illetve adományozás egy civil szervezet részére. A bizottság szerint ez sérti az uniós állampolgárság szabályait és a lojális együttműködés elvét.



A bíróság határozatban leszögezte: az állampolgárság-vásárlás aláássa a tagállamok közötti kölcsönös bizalmat, amely az uniós polgárság alapját képezi, és veszélyezteti az EU közös céljainak megvalósítását. Emlékeztetett arra is, hogy a szabad mozgás, a biztonság és a jogállamiság elvére épülő közös térség fenntartása érdekében minden tagállamnak tartózkodnia kell az ilyen gyakorlatoktól.



A bíróság felszólította Máltát, hogy "késedelem nélkül tegyen eleget az ítéletben foglaltaknak". Amennyiben ezt nem teszi meg, a bizottság újabb keresetet nyújthat be pénzbírság kiszabását kérve.



Málta az egyetlen EU-tagállam, amely állampolgárságot ad befektetésért cserébe. Ciprus 2020-ban megszüntette saját állampolgársági befektetési programját, Bulgária pedig 2022-ben szavazta meg egy hasonló program felszámolását.