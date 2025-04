Háború

India a következő 24-36 órán belül katonai csapást készül mérni Pakisztánra

A kasmíri Pahalgamban történt, több tucat halálos áldozatot követelő terrortámadás után ismét kiéleződött a helyzet India és Pakisztán között. A térségben tapasztalható diplomáciai és katonai feszültségek újabb hullámát az indiai-adminisztráció alatt álló Dzsammu és Kasmír területén április 22-én elkövetett merénylet váltotta ki, amelyben 26 ember – főként turisták – vesztette életét.



A támadásért a The Resistance Front (TRF) nevű szervezet vállalta a felelősséget, amelyet gyakran a Pakisztán területén működő Lashkar-e-Taiba dzsihadista csoporthoz kötnek. A történtek nyomán India több terrorellenes műveletet is elindított a térségben, a hadsereg pedig szabad kezet kapott a válaszlépések megtervezésére.



Pakisztán részéről Attaullah Tarar információs miniszter kedden este közösségi oldalán közölte: „Pakisztán megbízható hírszerzési információk birtokában van arról, hogy India a következő 24–36 órán belül katonai csapást készül mérni pakisztáni területre, hamis ürügyként felhasználva a pahalgami támadást.” A pakisztáni kormány szerint egy esetleges támadás súlyos következményekkel járna a régió biztonsága szempontjából.



India viszont határozottan elutasította ezeket az állításokat, és a nemzetközi fórumokon, többek között az ENSZ-ben, „alaptalannak és félrevezetőnek” minősítette Pakisztán vádjait. A két ország kölcsönösen azzal vádolja egymást, hogy támogatják a terrorizmust a másik fél területén.



India és Pakisztán hosszú ideje vitában áll Kasmír hovatartozása miatt. A terület de facto kettéosztva működik az 1971-es háborút követően kialakított demarkációs vonal mentén. Az atomfegyverekkel is rendelkező két ország közötti kapcsolatok régóta feszült hangulatúak, különösen akkor, ha a térségben történik terrorcselekmény vagy katonai incidens.



A térség békéjének megőrzése és a további eszkaláció elkerülése érdekében nemzetközi figyelem irányul az események alakulására. Mindkét ország katonai készültségben van, miközben a diplomáciai csatornákon keresztül is zajlik az egyeztetés.