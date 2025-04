Világvége

Felfüggesztés fenyegeti a Modernát az Egyesült Királyságban

Az amerikai biotechnológiai óriás, a Moderna felfüggesztéssel vagy kizárással nézhet szembe az Egyesült Királyság gyógyszeripari szövetségéből (Association of the British Pharmaceutical Industry, ABPI), miután a cég megsértette az iparági szabályokat – írta meg a The Telegraph. A botrány középpontjában az áll, hogy a vállalat készpénzzel és plüssmackóval próbált gyermekeket toborozni a Covid-19 elleni emlékeztető oltások klinikai vizsgálataiba.



A Moderna 2023-ban csatlakozott az ABPI-hoz, ám most egy közelgő audit alapján akár felfüggeszthetik vagy ki is zárhatják a szervezetből. Ha ez megtörténik, a Moderna lenne a tizedik vállalat az elmúlt 40 évben, amely ilyen szankcióval szembesül.



Az Egyesült Királyság gyógyszerfelügyeleti szervezete, a Prescription Medicines Code of Practice Authority (PMCPA) elítélte a Moderna átláthatatlanságát, "elfogadhatatlannak" nevezve azt, és hangsúlyozta, hogy ezzel a cég rontotta az egész iparág hírnevét.



2024 októberében a Modernát 14 000 angol fontra (mintegy 17 850 dollárra) büntették meg, miután WhatsApp-üzenetben 1 500 font (kb. 1 872 dollár) pénzjutalmat ajánlottak fel kiskorúaknak, hogy részt vegyenek a NextCOVE Covid-19 emlékeztető vakcinatesztjében. Bár a cég később 185 fontra (kb. 231 dollárra) csökkentette az ajánlatot, legalább egy helyszínen továbbra is az eredeti összeget hirdették. A PMCPA szerint az ajánlott összeg "jóval meghaladta azt, amit ésszerű költségtérítésnek lehetne tekinteni," és ez hiteltelenné tette a gyógyszeripart.

Egy másik ügyben a Modernát közel 44 000 fontra (kb. 56 000 dollárra) büntették, miután kiderült, hogy Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust hirdetésekkel próbált 12 évesnél idősebb gyermekeket toborozni, "szép oklevelet és egy 'Légy része a kutatásnak' feliratú plüssmackót" kínálva. Emellett két online cikk is népszerűsítette a részvételt.



A Telegraph értesülései szerint a Moderna egyik vezető alkalmazottja promóciós cikkeket írt, köztük egyet Nadhim Zahawi korábbi oltásügyi miniszterrel közösen, anélkül, hogy felfedte volna a céges kapcsolatát. Továbbá promóciós tweeteket is közzétett a szerepe elhallgatásával.



A PMCPA megállapította, hogy a Moderna félrevezette a hatóságokat azzal kapcsolatban, mikor szerzett tudomást a szabálysértésekről. A cég azt állította, hogy 2024 januárjában értesült az ügyekről, ám bizonyítékok szerint már 2023 augusztusában figyelmeztették őket az UsForThem nevű szervezet képviselői.



Molly Kingsley, az UsForThem alapítója szerint az esetek rávilágítottak arra, "milyen könnyen helyezte a Moderna a profitot a gyermekek egészsége és biztonsága elé," és hogy "milyen kevés tiszteletet tanúsított a szabályozási rendszer iránt, amely a tisztesség megőrzésére hivatott."



Az egészségügyi hatóságok korábban figyelmeztettek arra, hogy a COVID-19 elleni oltások, köztük a Moderna Spikevax vakcinája is, mellékhatásokat okozhatnak a kiskorúaknál, például injekció helyén fellépő fájdalmat, fáradtságot, fejfájást, lázat, ritkább esetekben pedig szívizom- vagy szívburokgyulladást.



A Moderna ügyében születő hivatalos döntés az elkövetkező napokban várható.