Tragédia

Tömegbe hajtott egy autós egy kanadai fesztiválon, több ember meghalt

Tömegbe hajtott egy autós helyi idő szerint szombat este Vancouverben egy utcai fesztiválon, több ember meghalt, és többen megsebesültek - közölte a kanadai rendőrség.



Az autó vezetőjét elfogták és őrizetbe vették - írta a rendőrség az X-en.



Médiajelentések szerint a tragédia a Fülöp-szigeteki ünnepen, az úgynevezett Lapu Lapu-fesztiválon történt. Ken Sim, Vancouver polgármestere elmondta: sokkolták a történtek, és együttérzését fejezte ki valamennyi érintettnek és a vancouveri Fülöp-szigeteki közösségnek.

Initial reports of several killed and over a dozen injured, after an SUV plowed into a closed-off street filled with people celebrating the Lapu Lapu Festival in Vancouver, Canada. pic.twitter.com/cLQQPfOMCq — OSINTdefender (@sentdefender) April 27, 2025

🚨 #BREAKING: A tragic incident occurred at the Lapu Lapu Day Block Party in Vancouver, Canada, when an SUV drove into a crowd of festivalgoers on a closed-off street near East 41st Avenue and Fraser Street.



Reports indicate multiple fatalities and injuries, with estimates from... pic.twitter.com/oCzWXRgc9c — SyeClops (@SyeClops) April 27, 2025

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There's videos of the alleged suspect, I won't be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1 — Karm Sumal (@KarmSumal) April 27, 2025