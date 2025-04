Izrael

Az ICC újratárgyalja Izrael joghatósági kifogásait

Az ENSZ-hez tartozó Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) fellebbviteli kamarája utasította az elsőfokú tanácsot, hogy újra vizsgálja meg Izrael joghatósági kifogásait az izraeli miniszterelnök, Benjamin Netanjahu, valamint korábbi védelmi minisztere, Joáv Gallant ellen kiadott nemzetközi elfogatóparancs ügyében – derült ki a csütörtökön közzétett bírósági határozatból.



A hágai bíróság tavaly novemberben adott ki elfogatóparancsot Netanjahu és Gallant ellen, miután a gyanú szerint súlyos háborús bűncselekményeket követtek el a Gázai övezetben, köztük az éhezés mint háborús eszköz alkalmazását. A katonai akció válasz volt a Hamász 2023-as véres rajtaütésére.



Izrael – amely nem tagja a Római Statútumnak, az ICC alapító okiratának – már a parancsok kiadása előtt jogi kifogást emelt, arra hivatkozva, hogy a bíróságnak nincs joghatósága izraeli állampolgárok felett. Az ICC elsőfokú testülete ezeket az érveket akkor még „idő előtti”-nek minősítette és elutasította.



A fellebbviteli testület most kimondta: az elsőfokú bíróság „jogi hibát” követett el az izraeli kifogások megfelelő vizsgálatának elmulasztásával, ezért új döntést kell hoznia az ügyben.



Fontos hangsúlyozni: a fellebbviteli határozat nem törli el az elfogatóparancsokat, csupán új eljárást ír elő az izraeli jogi érvek érdemi vizsgálatára. Az izraeli tisztviselők vegyesen fogadták a döntést: örültek annak, hogy a bíróság újratárgyalja a joghatósági kérdést, de bírálták, hogy a parancsok felfüggesztésére nem került sor.



Gideon Saar izraeli külügyminiszter az X-en úgy fogalmazott: „Az elfogatóparancsokat jogellenesen adták ki, azok érvénytelenek.” Hozzátette: „Kezdettől fogva mondtuk: a hágai ICC-nek nem volt és nincs joghatósága Izrael miniszterelnökével vagy védelmi miniszterével szemben.”



Danny Danon, Izrael ENSZ-nagykövete szerint a bíróság „Izrael ellenségeinek politikai eszközeként működik”, és a mostani döntés is csak rávilágít a „politikai indíttatású elfogatóparancsok legitimitásának hiányára”.



Miközben a bírósági eljárás folytatódik, Magyarország – több más országgal együtt – jelezte, hogy nem hajlandó végrehajtani az ICC által kiadott elfogatóparancsokat. A kormány korábban arra hivatkozott, hogy nem tartja megalapozottnak a bíróság döntését, és hangsúlyozta, hogy Izrael önvédelmi jogát nemzetközileg is el kell ismerni.



Az ICC ügyészsége közben megerősítette, hogy tudomásul vette a fellebbviteli döntést, és jelenleg vizsgálja annak következményeit. A jogi folyamat időkeretét azonban egyelőre nem közölték. Érdekesség, hogy a bíróság korábban a Hamász katonai vezetője, Mohammed Deif ellen is kiadott elfogatóparancsot – ez azonban 2025 februárjában érvényét vesztette, miután megerősítették a halálhírét.