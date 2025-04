USA

Trump már 2028-as kampánysapkákat árul

Donald Trump, az Egyesült Államok jelenlegi elnöke új kampánytermékeket dobott piacra, amelyek közül a legnagyobb feltűnést a „TRUMP 2028” feliratú baseballsapka keltette. A merész dizájn és az évszám egyértelmű üzenetet közvetít: Trump nem kíván távozni a politikai porondról, sőt – egyesek szerint – akár egy harmadik elnöki ciklusra is készülhet.



A hivatalos Trump-kampányboltban már elérhető sapkák és pólók a jól ismert „Make America Great Again” stílusát idézik, piros és tengerészkék színben. Az új termékvonal jelszava: „Rewrite the Rules”, azaz „Írjuk újra a szabályokat” – ami tovább fokozta a spekulációkat Trump politikai ambícióit illetően.

A korábbi nyilatkozatok alapján Trump valóban nem zárja ki a harmadik ciklus lehetőségét. Egy múlt havi interjúban kijelentette: „nem viccel” azzal kapcsolatban, hogy 2028-ban újraindulna az elnökségért. Arra a kérdésre, hogy alelnöke – J.D. Vance – esetleg átadhatná-e neki a hatalmat egy megválasztása után, Trump azt válaszolta: „Ez egy lehetőség. De vannak más módszerek is.”



Bár hozzátette, hogy „még túl korai 2028-ra gondolni”, az új kampánytermékek megjelenése ismét felkavarta a politikai közvéleményt. A kampánybolt figyelmeztetést is kiadott: a „nagy keresletre” való tekintettel akár 10 munkanap is lehet a rendelési idő.

Az Egyesült Államok alkotmányának 22. kiegészítése egyértelműen kimondja: „Senki sem választható meg az elnöki tisztségre kétszerinél többször.” Trump azonban 2024-es győzelmével – amikor nagy arányban verte meg a demokrata alelnököt, Kamala Harrist – már történelmet írt, hiszen ő lett a második elnök, aki nem egymást követő ciklusokat tölt be.



Trump szövetségesei azonban különféle jogi értelmezésekkel próbálják megkérdőjelezni a 22. kiegészítés egyértelműségét, és olyan forgatókönyveket is felvázolnak, amelyek politikai vagy jogi kiskapukon keresztül lehetővé tennék egy harmadik indulást.



Idén tavasszal Andy Ogles republikánus képviselő még egy alkotmánymódosítási javaslatot is benyújtott, amely három – nem egymást követő – elnöki ciklust tenne lehetővé. A módosításnak azonban jelenleg kevés támogatottsága van, és az alkotmánymódosításhoz szükséges kétharmados kongresszusi többség és a tagállamok háromnegyedének jóváhagyása is egyelőre elérhetetlen célnak tűnik.

Nem egyértelmű, hogy Trump valóban komolyan fontolgatja-e a 2028-as indulást, vagy csupán politikai színjáték zajlik. A kampánytermékek és a provokatív üzenetek azonban újra a figyelem középpontjába helyezték az elnök politikai jövőjét, és új lendületet adtak a harmadik ciklus lehetőségéről szóló vitáknak.



A kérdés tehát továbbra is nyitott: vajon Trump valóban újra akarja írni a szabályokat – vagy csupán jól ismeri a politikai marketing erejét?