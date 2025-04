Terrorizmus

Tömegmészárlás turisták ellen Kasmírban - legalább 27 halott egy terrortámadásban

Legalább 27 ember vesztette életét egy brutális terrortámadásban India északi részén, Dzsammu és Kasmír államban kedden, amikor fegyveresek egy turistacsoportot vettek célba közvetlen közelről – közölték indiai rendőrségi forrásokra hivatkozva a helyi médiumok.



A támadásért a „The Resistance Front” (TRF) nevű szervezet vállalta a felelősséget, amelyet a Pakisztánban működő, hírhedt Lashkar-e-Taiba (LeT) terrorszervezettel hoznak kapcsolatba.



A beszámolók szerint a négy fegyveres támadó először ellenőrizte az áldozatok személyazonosságát, majd rákérdezett vallásukra, mielőtt tüzet nyitott volna. A sebesülteket helyi kórházakba szállították, állapotukról egyelőre nincs hivatalos információ.



„E szörnyű tett elkövetői nem menekülhetnek” – jelentette ki Narendra Modi miniszterelnök, aki jelenleg hivatalos látogatáson tartózkodik Szaúd-Arábiában. Az indiai belügyminiszter, Amit Shah szerint Modi részletes tájékoztatást kapott az eseményekről, és fontolgatja, hogy a támadás miatt idő előtt hazatér Indiába.



A régió vezető politikusa, Omar Abdullah is megszólalt az ügyben: „Ez a támadás a látogatóink ellen förtelmes. Az elkövetők embertelenek, és nem érdemelnek semmi mást, csak megvetést. Nincsenek megfelelő szavak a felháborodás kifejezésére. Őszinte részvétemet fejezem ki az áldozatok családjainak.”



A mészárlás különösen megrázó időszakban történt, ugyanis a festői szépségű Pahalgam térség – ahol a támadás történt – ebben az időszakban turisták ezreit vonzza minden évben. Az áldozatok többsége is turistaként tartózkodott a térségben.



Vlagyimir Putyin orosz elnök részvétét nyilvánította India felé, és elítélte a „brutális bűncselekményt”. A Kreml közleménye szerint Putyin reméli, hogy az elkövetőket felelősségre vonják, és megerősítette Oroszország elkötelezettségét India mellett a terrorizmus elleni harcban.



A Kasmír térsége régóta India és Pakisztán közötti feszültség forrása, mindkét ország saját területeként tartja számon a régiót. A brit gyarmati uralom 1947-es megszűnése óta a két ország között többször is háborús konfliktus robbant ki Kasmír miatt. India többször vádolta Pakisztánt azzal, hogy támogatja és finanszírozza a terrorizmust nemcsak Kasmírban, hanem India más részein is.



India külügyminisztere, S. Jaishankar korábban az ENSZ Közgyűlésén figyelmeztette Pakisztánt: „Az ország határokon átnyúló terrorpolitikája kudarcra van ítélve”, és következményeket helyezett kilátásba az iszlámábádi kormány számára.



A mostani támadás újabb tragikus fejezet a kasmíri erőszakhullám történetében, és rávilágít arra, hogy a térség továbbra is fokozott biztonsági kockázatot jelent – különösen a turisták és a polgári lakosság számára.