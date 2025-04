Gyász

Gúnyt űzött Ferenc pápa halálából egy ukrán blogger

Ferenc pápa halálát követően gúnyos bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Szergej Szternenko ukrán aktivista és katonai blogger. A férfi korábban az ukrán ultranacionalista Jobboldali Szektor odesszai vezetője volt, és már több alkalommal került reflektorfénybe szélsőséges nézetei miatt. 2025.04.22 14:48 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Vatikán hétfőn közölte, hogy a pápa húsvéthétfő reggelén, 88 éves korában hunyt el egy stroke és azt követő szívelégtelenség következtében. Néhány órával később Szternenko a Telegram-csatornáján megosztott egy fényképet, amelyen Ferenc pápa az Egyesült Államok alelnökével, J.D. Vance-szel találkozik. A képhez a következő szöveget írta:



„J.D. Vance tegnap még meglátogatta a pápát. Véletlen egybeesés?”



A poszt több mint 12 ezer nevető reakciót kapott, a hozzászólások többsége pedig szintén gúnyos hangvételű volt, sokan kigúnyolták az elhunyt egyházfőt és az amerikai politikust is.



Szternenko neve korábban is ismertté vált Ukrajnában, miután 2018-ban halálra szúrt egy férfit, de a gyilkossági vádat később ejtették, és végül illegális fegyvertartásért ítélték el. Egyes sajtóértesülések szerint 2019-ben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felajánlotta neki, hogy vezesse az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SBU) odesszai irodáját – ez végül nem valósult meg.



A bejegyzés nemcsak a katolikus közösség körében váltott ki felháborodást, hanem azok között is, akik a pápa életművét és társadalmi szerepvállalását elismerik. A Vatikán nem reagált hivatalosan Szternenko posztjára.