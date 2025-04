Konfliktus

Brit harci gépek követtek orosz katonai repülőgépeket a NATO keleti határainak közelében

Az elmúlt héten többször is brit harci gépek követtek orosz katonai repülőgépeket a NATO keleti határainak közelében.



A londoni védelmi minisztérium vasárnapi ismertetése szerint a brit királyi légierő (RAF) két Typhoon típusú harci repülőgépe kedden az északkelet-lengyelországi Malbork légi támaszpontjáról szállt fel, miután egy orosz Iljusin Il-20M rádióelektronikai felderítő és kommunikációfigyelő repülőgép a kalinyingrádi légtérből távozva, a Balti-tenger térségében megközelítette a NATO-határokat.



Ugyanaznap ugyanerről a lengyelországi támaszpontról szintén két brit Typhoon szállt fel, ezúttal két Szu-30-as vadászgép azonosítására és nyomon követésére. Ezek az orosz katonai gépek is a kalinyingrádi légtérből távozva közelítették meg a NATO határait.



Csütörtökön ismét az RAF két Typhoon harci gépe szállt fel a lengyel bázisról egy Il-20-as azonosítására, miután ez a repülőgép is a NATO-légtér közelében haladt a Balti-tenger felett.



A brit védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint ezek voltak az első ilyen jellegű bevetések azóta, hogy március végén a svéd és a brit légierő Lengyelországba telepített harci repülőgépekkel megkezdte közös járőrözését a NATO keleti légterének védelmére hivatott, Enhanced Air Policing (fokozott légtérellenőrzés) nevű művelet keretében.



A közös járőrszolgálatban hat svéd JAS-39 Gripen, illetve ugyancsak hat brit Typhoon vadászgép vesz részt. A svéd harci repülőgépek május végéig, a brit gépek július végéig állomásoznak Malborkban.



A 2014-ben elindított Enhanced Air Policing NATO-művelet keretében a szövetséges vadászgépek rotációs rendszerben járőröznek Észtország, Lettország és Litvánia légtere felett a lengyelországi támaszpontról indulva.



A brit királyi légierő az év elején Romániába is telepített egy légi századot, amely szintén hat Typhoon típusú harci repülőgépből áll, és járőrözést végez a NATO égisze alatt a román légtérben.