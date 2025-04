Demonstráció

Az Egyesült Államok több városában tüntetéseket tartottak a Trump-adminisztráció politikája ellen

Az Egyesült Államok több városában tüntetéseket tartottak a Trump-adminisztráció politikája ellen tiltakozva szombaton. A résztvevők egyebek között a kormányzati hatékonyság keretében hozott megszorítások és a szövetségi alkalmazottak létszámának csökkentése ellen, valamint az az országban illegálisan tartózkodók folytatódó kitoloncolása ellen vonultak utcára.



Portlandban néhány ezres, míg Denverben és San Franciscóban néhány száz fős tömeg demonstrált. A fővárosban, Washingtonban a Fehér Ház előtt jelentek meg tüntetők, New Yorkban pedig a belvárosban, Manhattan-ben vonultak az utcára aktivisták, ahol a palesztin és részben Hamász-párti egyetemi tüntetések diák szervezői elleni hatósági fellépést és diákvízumok megvonását is bírálták.



A tüntetéseken több táblán szerepelt Kilmar Abrego Garcia neve.



A Maryland államban élő salvadori állampolgár, aki 2011-ben illegálisan érkezett az Egyesült Államokba, a Trump-adminisztráció szerint a terrorszervezetté nyilvánított MS-13 bűnszervezet tagja, emiatt Salvadorba toloncolták vissza, ahol szigorított börtönben őrzik.



Ügye a politikai viták kereszttüzébe került az elmúlt időszakban.



A kitoloncolásra vonatkozó hatósági intézkedéssel kapcsolatban a kormányzat elismerte, hogy adminisztrációs hiba történt, és szövetségi bírói határozat született arról, hogy egy új kitoloncolási eljárás érdekében elő kell segíteni a férfi visszaszállítását az Egyesült Államokba.



A salvadori állampolgárságú Abrego Garcia érdekében szerdán Salvadorba utazott Chris Van Hollen, Maryland állam demokrata szenátora, hogy találkozzon Abrego Garciával, ami meg is történt. A politikus szerint Maryland állam lakosáról van szó, aki amerikai feleségével és gyermekével él.



A héten a Fehér Ház szóvivője közölte, hogy Kilmar Abrego Garciával szemben kitoloncolásról szóló bírósági határozat van érvényben 2019-ből.

Akkor a bíróság úgy határozott, hogy hazájába nem szállítható vissza, mert egy ott működő bűnszervezet részéről életét veszély fenyegeti. Karoline Leavitt rendőrségi dokumentumokra hivatkozva azt közölte, hogy a férfi ellen felesége bántalmazás miatt kért védelmet korábban két alkalommal.



Donald Trump elnök pénteken a Fehér Házban újságírók előtt bírálta a Salvadorba utazó demokrata szenátort, és arról beszélt, hogy a kitoloncolt férfi tagja az MS-13 bűnszervezetnek. Ezt egy fotóval támasztotta alá, amelyen a salvadori állampolgár öklének tetoválása látszik, a szervezetre utaló ábrákkal.



A szövetségi Legfelsőbb Bíróság szombaton hajnalban egy másik ügyben átmeneti időre felfüggesztette több, Texasban őrizetbe vett venezuelai állampolgárságú illegális bevándorló kitoloncolási eljárását.



A hatóság indoklása szerint a férfiak egy szintén terrorszervezetek nyilvánított banda, a Tren de Aragua tagjai, és bűncselekmények elkövetésével gyanúsíthatók.