Háború

Elismerné a Krím félszigetet Oroszország részeként az USA - Bloomberg

Az Egyesült Államok fontolóra vette, hogy a Krím félszigetet hivatalosan is orosz területként ismerje el – számolt be a Bloomberg szombat hajnalban, névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva. A lépés része lehetne egy Moszkva és Kijev közötti esetleges békemegállapodásnak, amely a háború befejezését célozza.



Az állítólagosan főként etnikai oroszok által lakott Krím 2014-ben tartott népszavazáson döntött Ukrajnától való elszakadásáról, röviddel azután, hogy Kijevben nyugati támogatással hatalomváltás történt. Az ukrán kormány azóta sem ismeri el Oroszország szuverenitását a félsziget felett, és továbbra is az 1991-es határok visszaállítását követeli.



A Bloomberg értesülései szerint a Fehér Ház még nem hozott végleges döntést az ügyben. A lehetséges elismerés része lehet egy szélesebb tárgyalási csomagnak, amelyben a harcok befagyasztása, illetve a Moszkvával szembeni szankciók enyhítése is szerepelhet.



A tárgyalásokat vezető Steve Witkoff amerikai különmegbízott a múlt héten találkozott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és azt nyilatkozta, hogy a Krím és négy további, Ukrajna által követelt régió státusza kulcskérdés a tárgyalások sikeréhez.



A Bloomberg úgy tudja, hogy az Egyesült Államok csütörtökön tájékoztatta európai szövetségeseit a tervezett békekezdeményezésről. Az elképzelés szerint a jelenlegi frontvonalon befagyasztanák a harcokat, és ezzel párhuzamosan bizonyos szankciókat enyhítenének Oroszországgal szemben.



Az ügy politikailag kényes, hiszen Ukrajna területi integritásának elismerése eddig központi eleme volt a nyugati álláspontnak. Az esetleges amerikai irányváltás komoly feszültségeket okozhat a NATO és az EU tagállamai között.



A Bloomberg szerint Donald Trump amerikai elnök és Marco Rubio külügyminiszter is utalt arra a héten, hogy Washington kész felhagyni a közvetítői szereppel, ha a felek nem érnek el előrelépést. „Nem folytathatunk örökké eredménytelen tárgyalásokat” – fogalmazott Rubio egy sajtótájékoztatón.



Mint ismeretes, a 2014-es krími népszavazást és Oroszország területéhez való csatlakozását Ukrajna és a nyugati országok illegitimnek minősítették. Moszkva viszont azt állítja, hogy a lakosság szabad akaratából döntött, és a lépést a térség történelmi és kulturális kapcsolatai indokolják.