Jog

A kannabisz gyógyászati célú termesztéséről szóló törvényjavaslatot terjesztett elő a szlovén kormány

A képviselő hangsúlyozta: ezek a jogalkotási intézkedések megfelelnek a 2024 júniusában megtartott véleménynyilvánító népszavazás eredményének, miszerint a választópolgárok 66,7 százaléka támogatta a kannabisz gyógyászati célú termesztésének lehetővé tételét.



Natasa Sukic, a legkisebb koalíciós pártnak, a Baloldalnak (Levica) a képviselője kifejtette: szilárdan hisznek abban, hogy az új törvény biztosítani fogja a kannabiszhoz való hozzáférést azon betegek számára, akiknek fájdalomcsillapítás vagy kezelés céljából ilyen készítményekre van szükségük, különösen olyan betegségek esetében, mint a szklerózis multiplex, a refrakter epilepszia és a különböző rákos megbetegedések.



A harmadik koalíciós párt, a Szociáldemokraták (SD) nem támogatták a törvényjavaslatot, amit azzal indokoltak, hogy nincs benne két olyan kulcsfontosságú változtatás, amelyről kifejezetten megállapodtak a kormányban: nevezetesen a kannabisz törlését a tiltott kábítószerek listájáról és az engedély nélküli orvosi használatért járó, aránytalanul magas büntetések eltörlését.



Véleményük szerint a törvényjavaslat megszövegezésében és tartalmilag is ellentmond az ENSZ kábítószerekről szóló egységes egyezményének, az eddigieknél is szigorúbb korlátozásokat vezet be a kannabisz termesztésére, valamint nem foglalkozik a kannabiszalapú gyógyszerek hozzáférhetőségével és hazai nyilvántartásba vételével kapcsolatos kérdésekkel.



Az SD továbbá azzal érvelt, hogy a törvényjavaslat szűk "oligopóliumot teremtene a gyógyszerhatóanyagok termesztésének területén, miután az összes hatóanyagot, beleértve a nem pszichoaktív anyagokat is, kizárólag az eddigi 12 engedélyes állíthatná elő".



Az elfogadás előtt álló jogszabályt hevesen ellenezte a nem fertőző krónikus betegek egyesülete is, amely azzal érvelt, hogy a kannabiszhasználatra vonatkozó jogalkotás elsietéséről már bebizonyosodott külföldön, hogy káros, továbbá a törvényjavaslat tévesen normálisnak és ártalmatlannak állítja be azt.



A törvénytervezet támogatói arra számítanak, hogy még a nyári parlamenti szünet előtt megszavazzák a jogszabályt. Ősszel pedig újabb tárgyalásokat kezdenek egy külön törvényjavaslatról, amely a kannabisz személyes használatra történő termesztését és birtoklását szabályozza, amit a tavalyi népszavazáson részt vevők 51,6 százaléka támogatott.