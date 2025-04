Gyilkosság

Kegyetlen gyerekgyilkosság - Mérgezett húsvéti tojásokat küldött egy nő az exe új családjának

Borzalmas tragédia rázta meg Brazíliát: egy hétéves kisfiú életét vesztette, miután ő és családja mérgezett húsvéti csokoládét fogyasztott – a gyanú szerint a csomagot az édesanya párjának volt barátnője küldte bosszúból.



A brazil hatóságok Jordélia Pereira Barbosa 35 éves nőt vették őrizetbe, akit azzal gyanúsítanak, hogy szándékosan mérgezett húsvéti csokitojásokat küldött volt párja új barátnőjének, Mirian Lirának, ezzel szándékosan veszélyeztetve annak életét és családját.



A csokoládékat szerdán kézbesítette egy motoros futár Lira otthonába, egy „Szeretettel, Mirian Lirának. Boldog Húsvétot!” feliratú üdvözlőkísérő kíséretében. A nő megosztotta az édességet két gyermekével.



Nem sokkal a fogyasztás után Lira hétéves kisfia, Luis Fernando Rocha Silva rosszul lett, és az édesanyja azonnal kórházba vitte. Az orvosok minden erőfeszítése ellenére a kisfiú csütörtök hajnalban elhunyt.



Az anya és 13 éves lánya, Evelyn Fernanda jelenleg is kórházban vannak, kritikus állapotban, intubálva. Az orvosok folyamatosan küzdenek az életükért.



A nyomozók szerint a bűncselekmény hátterében bosszúvágy állhatott, mivel a nő volt élettársa jelenleg az áldozatok anyjával él kapcsolatban. A rendőrség biztonsági kamerafelvételeket is közzétett, amelyeken Barbosa fekete parókában, sötét napszemüvegben vásárolja meg a húsvéti tojásokat – ezzel próbálta elrejteni szőkére festett haját és kilétét.

A nő ezt követően egy imperatriz-i hotelben szállt meg, 200 kilométerre lakóhelyétől, Santa Inêstől, majd helyi buszon próbált elmenekülni, amikor elfogták.



A rendőrség bevásárlási blokkokat, két parókát, bankkártyákat, késeket, fűrészt, valamint ismeretlen szereket talált a nő holmijai között. Az ex-partner a kihallgatáson megerősítette, hogy szerinte is korábbi élettársa állhat a történtek mögött.



Barbosa a kihallgatás során elismerte, hogy ő vásárolta a csokoládékat, azonban tagadta, hogy megmérgezte volna őket. Ennek ellenére a hatóságok szerint számos bizonyíték áll rendelkezésre, amely alapján a nő egyértelműen fő gyanúsítottként szerepel az ügyben.



Maurício Martins, a térség egyik biztonsági illetékese a G1 brazil hírportálnak nyilatkozva elmondta:



„A nyomozás eddigi eredményei szerint a bűncselekményt bosszúból és féltékenységből követték el. Több körülmény is arra utal, hogy egyértelműen ez a nő követte el a borzalmas tettet.”



A hatóságok jelenleg toxikológiai vizsgálatokat végeznek az elfogyasztott csokoládémaradványokon, valamint vérmintákat vettek az életben maradt áldozatoktól. A hétéves Luis boncolása a helyi igazságügyi orvosszakértői intézetben zajlik, amely várhatóan megerősíti a mérgezés tényét mint a halál okát.



A rendőrség célja, hogy a gyanúsított ellen megdönthetetlen bizonyítékokat gyűjtsön össze, és a bíróság elé állítsa, hogy feleljen tettéért ebben a megrázó ügyben.



A brazíliai tragédia mélyen megrendítette a közvéleményt – nemcsak a brutális tett miatt, hanem azért is, mert a bosszú célpontjai ártatlan gyermekek lettek. A nyomozás még tart, de a történtek fájdalmas emlékeztetőül szolgálnak a féltékenység és gyűlölet pusztító erejére.