Erőszak

Lövöldözés tört ki a Floridai Állami Egyetemen

Több ember megsérült egy csütörtöki lövöldözés során a Florida State University (FSU) kampuszán, köztük a feltételezett elkövető is, akit a rendőrség már őrizetbe vett. Egyelőre nem megerősített hírek szerint halálos áldozatok is lehetnek.



A lövöldözés a jelentések szerint csütörtök dél körül tört ki az egyetem tallahassee-i főépületéhez tartozó Student Union környékén. A helyi hatóságok gyorsan reagáltak: az egyetem területét lezárták, a hallgatókat és az oktatókat azonnal arra utasították, hogy maradjanak biztonságos helyen.



Az FSU fő kampuszán több mint 42 000 hallgató tanul, így az eset óriási riadalmat váltott ki.



A CNN egyik rendőrségi forrása szerint a helyszínen három lőfegyvert foglaltak le: az egyiket közvetlenül az elkövetőnél, egy sörétes puskát a Student Union épületében, egy harmadik fegyvert pedig egy közeli járműben találtak meg.



A Tallahassee Memorial HealthCare kórház hivatalos közleménye szerint hat személyt szállítottak be az eset után. Egyikük állapota kritikus, míg öt másik sérültet súlyos állapotban ápolnak.



Az esetről röviden nyilatkozott Donald Trump volt amerikai elnök is a Fehér Házból:



„Ez szörnyű. Szörnyű, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek.” – fogalmazott.



A jelenlegi floridai kormányzó, Ron DeSantis szintén együttérzését fejezte ki az áldozatok és családtagjaik felé:



„Imáink a teljes FSU közösségért szólnak, és az állami rendvédelmi szervek aktívan dolgoznak az ügyön” – írta az X-en (korábban Twitteren).



A mostani eset újabb tragikus példája annak, hogy az Egyesült Államokban egyre gyakoribbá váló fegyveres támadások már nemcsak köztereken, hanem oktatási intézményekben is életveszélyt jelentenek. A lövöldözés részleteit és az elkövető indítékait jelenleg is vizsgálják.