Háború

Amerikai különmegbízott: Putyin tartós békét szeretne

Meggyőző volt a múlt heti találkozó Vlagyimir Putyin orosz államfővel, lehetőség látszik az orosz-amerikai kapcsolatok átformálására és az orosz elnök végül kimondta, hogy a tűzszüneten túl tartós békét szeretne - mondta Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott a Fox News amerikai televízió Hannity című műsorában hétfőn.



Witkoff az ukrajnai rendezésről és az orosz-amerikai kapcsolatokról tárgyalt Putyinnal Szentpéterváron múlt hét pénteken.



A megbeszélés mintegy négy és fél órán át tartott, az elnöki különmegbízott azt mondta, hogy meggyőző volt a találkozó, és lehetőséget lát arra, hogy "átformálják az orosz-amerikai kapcsolatokat néhány nagyon meggyőző kereskedelmi lehetőségen keresztül".



Elmondta, hogy a békemegállapodás rendkívül összetett, és területi, biztonsági és egyéb kérdésekről is egyeztettek. Witkoff úgy véli, hogy ez a régiónak is valódi stabilitást fog majd nyújtani.



"A szövetségek stabilitást teremtenek" - jelentette ki a különmegbízott.



Beszámolt arról is, hogy a tárgyaláson végül azt is kimondta az orosz elnök, hogy a tűzszüneten túl tartós békét szeretne.



Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a találkozó alatt a sajtónak nyilatkozva nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy Putyin és Donald Trump amerikai elnök az eszmecserét követően telefonon kapcsolatba léphet egymással.



Witkoffnak ez már a harmadik látogatása volt Oroszországban, legutóbb március 13-án járt Moszkvában, akkor a különmegbízott magas rangú tisztségviselőkkel találkozott, és Putyin is fogadta.



Február elején pedig a különmegbízott azért repült Oroszországba, hogy tárgyaljon a kábítószercsempészetért és -birtoklásért elítélt amerikai Marc Vogel kicseréléséről, majd Rijádban részt vett a magasszintű amerikai-orosz tárgyalásokon.