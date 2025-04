USA

Történelmi megállapodások születtek a Panama-csatorna amerikai használatáról

Az amerikai védelmi miniszter szerint történelmi megállapodások születtek az Egyesült Államok és Panama között a Panama-csatorna amerikai használatáról és a kínai befolyás visszaszorításáról. 2025.04.15 10:05 MTI

Pete Hegseth, a közép-amerikai országban tett hivatalos látogatásának eredményeit értékelve vasárnap a Fox News hírtelevízió Sunday Morning Futures című műsorában elmondta, hogy a Panama-csatorna felügyeletét ellátó szervezettel arról született egyezség, hogy az amerikai hadihajók és kiszolgáló járműveik elsőbbséget élveznek és ingyenesen közlekedhetnek a Csendes- és az Atlanti-óceánt összekapcsoló mesterséges csatornán.



A miniszter azt is megerősítette, hogy Panama elnökével és védelmi miniszterével egyetértési nyilatkozat írt alá a nagymértékű és bővülő amerikai jelenlétről a csatorna térségében, ami panamai kérésre történik majd meg.



Hozzátette, hogy a megállapodás "a kínaiak távol tartását" szolgálja. Kifejtette, hogy a hét eseményei nem nyerték el Kína tetszését, de ami történt az "az amerikai vezető szerep visszatérése", és "a béke az erő által" politika megvalósítása.



Pete Hegseth állítása szerint a panamai vezetés is támogatja azt - a Donald Trump elnök által is szorgalmazott - üzletet, amelynek keretében a Panama-csatorna két végpontján fekvő meghatározó kikötők, Balboa és Cristobal létesítményei egy hongkongi cégtől egy amerikai befektetési társaság által vezetett konzorcium tulajdonába kerüljenek.



Az amerikai védelmi miniszter "Trump-párti" és "Amerikai-barát" elnökként jellemezte José Raúl Mulino panamai elnököt. A közép-amerikai ország államfője még februárban, Marco Rubio amerikai külügyminiszter látogatása idején cáfolta azokat a híreket, hogy Panama szabad hozzáférést biztosítana az amerikai katonai járművek számára a csatornán.