USA

Az elnöki feladatok ellátására alkalmas Donald Trump

Az elnöki feladatok ellátására alkalmas egészségi állapotról szól Donald Trump éves orvosi vizsgálatának részletes jelentése, amelyet vasárnap adott ki a Fehér Ház.



A Washingtonhoz közeli Walter Reed katonai kórházban pénteken elvégzett átfogó orvosi vizsgálat eredeti jelentésének másolata szerint az elnök belgyógyászati, szív-, tüdő- és izomfunkció-, laboratóriumi, bőrgyógyászati ellenőrzésen esett át, valamint neurológiai, látás-, hallás- és torokvizsgálatot is elvégeztek.



A jelentés kitér arra is, hogy az elnök bélrendszerében egy 2024 júliusában elvégzett kolonoszkópia jóindulatú polipot állapított meg, ami három éven belüli ellenőrzést indokol.



Az orvosi jelentés beszámol arról, hogy Donald Trump a koleszterinszint fenntartása érdekében szed gyógyszert, és kiemeli, hogy egész életében távol tartotta magát az alkoholtól és dohánytól.



Sean P. Barbabella, az elnök orvosa által aláírt vizsgálati jelentés szerint az elnök továbbra is kitűnő egészségi állapotban van, és hozzáteszi, hogy az általa folytatott aktív életmód hozzájárul a kedvező fizikai állapothoz.



"Trump elnök kiváló kognitív és fizikai egészségnek örvend, és teljes mértékben alkalmas a főparancsnoki és államfői feladatok ellátására" - zárul a dokumentum.