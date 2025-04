Légibaleset

Kisrepülőgép zuhant le New York államban - egy halálos áldozat

Szombat délután lezuhant egy hatfős kisrepülőgép az Egyesült Államok New York államában – erősítette meg az amerikai Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA). A Mitsubishi MU-2B típusú gép helyi idő szerint 12:15 körül csapódott a földbe Copake közelében, egy mezőn.



A repülőgép a Hudson városában található Columbia megyei repülőtér felé tartott, amikor eddig ismeretlen okból lezuhant. A fedélzeten hat ember tartózkodott.



A Reuters hírügynökség a helyi rendőrség és az FAA tájékoztatására hivatkozva azt közölte, hogy legalább egy ember életét vesztette a szerencsétlenségben. A mentési és vizsgálati munkálatok jelenleg is folyamatban vannak.



A mostani tragédia egy újabb szomorú eset a héten történt amerikai légibalesetek sorában. Néhány nappal korábban hatan haltak meg, amikor egy helikopter a Hudson folyóba zuhant New York közelében. Floridában pedig egy Cessna 310 típusú repülőgép szenvedett balesetet, amelyben három ember vesztette életét.



A hatóságok egyelőre nem közöltek információt a baleset okáról, de a légügyi vizsgálat már megkezdődött. A szövetségi repülésbiztonsági szakértők a roncs helyszínén vizsgálják a műszaki és emberi tényezőket, amelyek a tragédiához vezethettek.



A Mitsubishi MU-2B egy turbólégcsavaros, kétmotoros repülőgép, amelyet gyakran használnak üzleti és magáncélokra. A típus korábban is szerepelt már viták középpontjában bonyolult kezelhetősége miatt.



A hatóságok egyelőre nem közölték az utasok kilétét vagy állapotát, a vizsgálat lezárultáig nem várható hivatalos közlemény a baleset pontos körülményeiről.