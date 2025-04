Erőszak

Amerikai tinédzser merényletet tervezett Trump ellen

A Wisconsini származású 17 éves Nikita Casap ellen első fokú gyilkosság vádjával indult eljárás, miután a hatóságok szerint megölte édesanyját és nevelőapját, hogy finanszírozni tudja egy átfogó merényletterv költségeit. Az FBI nyomozása szerint a fiú célja Donald Trump, az Egyesült Államok elnökének meggyilkolása volt, a támadás után pedig Ukrajnába menekült volna, miközben Oroszországra próbálta volna ráterelni a gyanút.



A rendőrség februárban találta meg Casap szüleinek holttestét, mindkettőjüket fejlövéssel ölték meg waukesha-i otthonukban. A gyanúsított ezt követően egy ellopott járművel menekült el Kansasig, magával vitte a család kutyáját, több mint 14 ezer dollár készpénzt, útleveleket, valamint egy – bár töltetlen – revolvert, lőszert és két mobiltelefont. A hatóságok ekkor vették őrizetbe.



A pénteken nyilvánosságra hozott FBI-jegyzőkönyv szerint Casap egy háromoldalas „Accelerate the Collapse” (Gyorsítsd a bukást) című kiáltványt is írt, amely politikai erőszakra, köztük az elnök meggyilkolására buzdított, a célként pedig a társadalmi káosz előidézését és a „fehér faj védelmét” nevezte meg. A dokumentum antiszemita kijelentéseket is tartalmazott, és az úgynevezett „gyorsítás” (accelerationism) elméletének jegyében az amerikai kormány összeomlását sürgette, amelyet „zsidó megszállás alatt állónak” nevezett.



A nyomozás során Casap telefonjáról előkerült üzenetek alapján kapcsolatban állt ismeretlen személyekkel a Telegramon, akikkel a merénylet részleteit beszélte meg. Egyik üzenetében az után érdeklődött: „Melyik országot fogják okolni a bűncselekményért?”, mire a válasz az volt: „Oroszországot. Ez a cél.” Más üzenetekben egy ukrán telefonszámról érkező felhasználóval beszélt a szökésről és a jövőbeni életéről Ukrajnában, annak ellenére, hogy tudta: kiléte végül napvilágra kerülhet.



Az FBI szerint Casap drónokat és robbanószereket is vásárolt, amelyekkel tömegpusztító eszközként kívánta támogatni a tervezett támadást. Az ügy vádlottját jelenleg egymillió dolláros óvadék mellett tartják őrizetben. Két rendbeli szándékos emberöléssel, továbbá hét másik bűncselekménnyel – többek között holttest elrejtésével és személyazonosság-lopással – vádolják. Következő bírósági meghallgatására május 7-én kerül sor.



Az ügy sokkolta az amerikai közvéleményt, és felhívta a figyelmet arra, hogy a szélsőséges ideológiák és online radikalizálódás hogyan vezethetnek rendkívül veszélyes, valóságos erőszakos cselekményekhez, még fiatalkorúak esetében is. A hatóságok tovább vizsgálják, kik lehettek Casap lehetséges segítői, és milyen hálózathoz kapcsolódhatott.