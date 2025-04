Háború

Ukrán légierő: Oroszország csaknem hetvenezer légibombát dobott le Ukrajnában

Oroszország a három éve tartó háború kezdete óta 67 000 irányított légi bombával, több ezer különböző típusú rakétával és 22 400 Sahíd drónnal támadta Ukrajnát - közölte az ukrán légierő pénteken a Telegramon.



"A háború három éve alatt, a napi légvédelmi harcok közepette a légierő gyakorlatilag kimerítette szovjet típusú légvédelmi rakétakészletét, és most katonáink elsősorban a partnerek támogatására számítanak: a nyugati rendszerek szállításának folytatására, és ami a legfontosabb, a hozzájuk tartozó rakéták biztosítására, hogy erősítsük Ukrajna légvédelmét" - hangsúlyozta közleményében a légierő.



"Az ellenség továbbra is terrorizálja az ukrán népet légi csapásokkal, és nagyobb védelemre van szükségünk hazánk, városaink és gyermekeink számára. Nagyobb védelemre van szükségünk Európa stabilitásának és az egész civilizált világ védelmében"



- figyelmeztetett. Kiemelte: "az ukrán katonák bizonyították, hogy képesek gyorsan elsajátítani a Patriot, az F-16, a Nasams és más nyugati fegyverzetek kezelését, és ami a legfontosabb, hatékonyan alkalmazni őket a világ második legnagyobb hadserege ellen".



A közlés szerint a légvédelmi egységekkel közösen 2022. február 24. óta megsemmisítettek 2496 manőverező robotrepülőgépet, 465 irányított légi rakétát, 97 ballisztikus rakétát; 40 aeroballisztikus, Kinzsal típusú rakétát és 17 575 Sahíd drónt.



A légierő hangsúlyozta, hogy a felsoroltak nagy részét a partnerektől kapott modern légvédelmi rakétarendszereknek köszönhetően tudták megsemmisíteni.

Ruszlan Sztefancsuk parlamenti elnök az Ukrinform állami hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy az ukrán törvényhozás mintegy húsz mostani képviselője szolgált korábban katonaként, közülük többen a fronton is harcoltak.



"A parlament a társadalom keresztmetszete, és részt vesz úgy a döntéshozatalban, mint a közvetlen harci cselekményekben is" - jelentette ki. Emlékeztetett arra, hogy az előző törvényhozási ciklusban is voltak olyan képviselők, akik életüket vesztették ebben a háborúban.



Kiemelte, hogy a parlament hivatalának munkatársai közül is sokakat mozgósítottak, s egyikük meghalt a harcokban.



"Az elesettek nevét emléktáblák őrzik a parlament falain" - tette hozzá.



A Bring Kids Back UA elnevezésű elnöki kezdeményezés, amely az oroszok által elhurcolt ukrán gyermekek visszahozatalával foglalkozik, arról számolt be, hogy újabb két ukrán tinédzsert hoztak vissza Ukrajnába.



Ukrán jogvédők becslései szerint jelenleg mintegy 1,5 millió ukrán gyermek tartózkodik orosz megszállás alatti területeken - közölték a kezdeményezés munkatársai.