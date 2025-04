Légibaleset

Szörnyű helikopterbaleset rázta meg New Yorkot

Szörnyű helikopterbaleset rázta meg New Yorkot csütörtök délután: egy turistákat szállító gép zuhant a Hudson folyóba Manhattan alsó részénél. A fedélzeten tartózkodó hat ember – köztük három gyermek – életét vesztette.



A New York Helicopters társaság által üzemeltetett charterjárat éppen városnéző úton volt, amikor helyi idő szerint 15:17-kor a Hudson folyóba zuhant Hoboken partjainál, alig több mint negyedórával azután, hogy felszállt a Wall Street-i heliportból.



A helikopteren egy ötfős spanyol család tartózkodott Barcelonából – az édesapa, Agustin Escobar, a Siemens európai automatizálási vállalat egyik vezetője, felesége, Merce Camprubi Montal, valamint három gyermekük, akik 4, 5 és 11 évesek voltak. Velük együtt a 36 éves pilóta is életét vesztette.



A szemtanúk szerint a helikopter a levegőben több részre szakadt. Dani Horbiak, aki a lakásából látta az eseményeket, elmondta: „Öt-hat hangos zaj hallatszott, mint amikor lövések dördülnek, aztán láttam, ahogy darabok hullanak le az égből, majd a gép a folyóba zuhant.” Egy másik szemtanú szerint „a helikopter kettészakadt, a rotor levált”.



A Bell 206 típusú helikopter a hatodik útját teljesítette aznap, amikor a baleset történt. A hatóságok szerint a gép a George Washington-hídig repült, majd dél felé fordult, és végül fejjel lefelé csapódott a vízbe, hiányzó főrotorral és farokrotorral. A mentők már csak a jeges, 10 fokos vízben lebegő roncsokat találták meg a New Jersey-i oldal közelében.



A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) megkezdte a baleset okainak vizsgálatát. Az ügyben a Jersey City rendőrsége vezeti a nyomozást, mivel a baleset az ő illetékességi területükön történt.



Eric Adams, New York polgármestere sajtótájékoztatón fejezte ki együttérzését: „A szívünk a családdal van ezekben a szörnyű percekben.” Hasonlóan nyilatkozott Steven Fulop, Jersey City polgármestere is, aki megjegyezte: régóta aggódnak a Hudson fölötti légi forgalom biztonsága miatt.



A tragédiát követően Pedro Sánchez, Spanyolország miniszterelnöke is megszólalt: „Megdöbbentő hír. Öt spanyol állampolgár, köztük három gyermek és a pilóta veszítette életét. Felfoghatatlan tragédia.”



A történtek mélyen megrázták nemcsak New York, hanem egész Spanyolország közvéleményét is. A helikopterbaleset ismét rávilágított a városnéző járatok biztonsági kockázataira – kérdés, hogy a tragédia nyomán történik-e változás a szabályozásban.