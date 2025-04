Tragédia

Beszakadt egy diszkó teteje Dominikán - több mint száz halott, volt MLB-játékosok is életüket vesztették

A Dominikai Köztársaság az utóbbi évtizedek egyik legsúlyosabb tragédiáját élte át, miután összeomlott a fővárosi Jet Set éjszakai klub tetőszerkezete, több mint 100 ember halálát okozva. A katasztrófa keddről szerdára virradó éjjel történt, miközben Rubby Pérez merengue-zenész és zenekara lépett fel a színpadon.



A beszámolók szerint mintegy 300 ember tartózkodott a klubban az összeomlás idején. A hatóságok szerdai közlése alapján legalább 124 áldozatot azonosítottak, köztük két egykori Major League Baseball (rövidítve: MLB, néha ML, Észak-Amerika egyetlen első osztályú profi baseball bajnoksága) játékost, Octavio Dotel-t és Tony Blanco-t. Több tucat sérültet ápolnak, és számos személyt még keresnek.



Drámai pillanatok zajlottak le a helyszínen: a mennyezeti lámpák remegni kezdtek, majd az egész tető beomlott. A tragédia pillanatairól készült videókon sikolyok és robaj hallható, mielőtt a felvételek megszakadnak. A mentőalakulatok több mint 20 holttestet emeltek ki a romok közül az utolsó mentési napon, miközben több áldozatot még nem sikerült azonosítani.



A tragédia nemcsak a helyi közösséget rázta meg: Pedro Martinez, a Hírességek Csarnokába beiktatott egykori dobójátékos is arról számolt be, hogy családtagjai eltűntek a katasztrófában. Számos túlélő és családtag osztotta meg megrendítő történetét: volt, akit házastársa testével védett meg a romok alatt, míg mások órákon át kapaszkodtak egymás kezébe a mentésig.



A Jet Set klub a karibi régió egyik legismertebb szórakozóhelye volt, különösen a hétfő esti rendezvényeiről híres. A baleset következményeit több ország is segítette kezelni, köztük izraeli és puerto ricói mentőalakulatokkal. A helyszínen legalább 22 állami intézmény segítette az összehangolt mentést.



A tragédia hatására háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a Dominikai Köztársaságban. A túlélők pszichológiai támogatásban részesülnek, és a mentést végzők számára is biztosítanak mentális segítséget - sokan közülük maguk is súlyos lelki terhet cipelnek.



Az eset rávilágított a közép-amerikai régió infrastruktúrájának sebezhetőségére, és újabb vitákat indított el az épületbiztonsági előírások szigorításának szükségességéről.

