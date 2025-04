Migráció

Musk - Európát vérengzés fenyegeti a tömeges bevándorlás miatt

Elon Musk szerint a tömeges migráció „őrültség”, és ha az ellenőrizetlen bevándorlás tovább folytatódik, az tömeggyilkosságokhoz, sőt egy „valódi vérengzéshez” vezethet Nyugat-Európában. A Tesla és a SpaceX vezérigazgatója erről vasárnap beszélt videóüzenetben az olasz jobboldali Lega Nord (Északi Liga) párt kongresszusán Firenzében.



„A tömeges migráció őrültség. A terrorizmus előbb-utóbb tömeggyilkosságokat fog eredményezni Európában. A barátaitok, családtagjaitok is veszélybe kerülnek” – figyelmeztetett Musk. Szerinte az utóbbi időszakban jelentősen megnövekedett a támadások száma Olaszországban és más európai országokban, miközben a média igyekszik elbagatellizálni ezek jelentőségét.



A vállalkozó szerint a jelenlegi migrációs trend elkerülhetetlenül súlyos következményekkel jár majd: „Európában tömeggyilkosságok jönnek. Ez a trend. Ez egy valódi vérengzéshez fog vezetni.” Úgy véli, hogy amikor nagy tömegű, más kultúrából érkező emberek jelennek meg egy országban, az alapjaiban változtatja meg annak társadalmi szerkezetét. „Ez bármely ország pusztulásához vezethet, amely ezt megengedi. Nagyon nehéz helyzet ez” – mondta.



Musk azzal érvelt, hogy a világ nyolcmilliárdos népessége mellett már egy kis arányú beáramlás is radikálisan átalakíthat egy kisebb, például ötvenmilliós országot. „Egy ország nem földrajzi egység, hanem az emberek, akik benne élnek. Ez egy alapvető, magától értetődőnek kellene lennie” – tette hozzá.



Az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségének (EUAA) adatai szerint 2024 első felében több mint 500 ezer menedékkérelmet nyújtottak be az EU tagállamaiban. Ezek 24%-át Németországban, 17-17%-át pedig Olaszországban és Spanyolországban regisztrálták.



A migrációs figyelmeztetés mellett Musk a kereskedelmi kérdésekre is kitért. Reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok és az EU szorosabb együttműködést alakít ki, és a jövőben akár vámmentes szabadkereskedelmi övezetet hoznak létre. Ezzel szemben Donald Trump volt elnök kormányzása alatt újra kiterjesztett vámokat vezetett be az amerikai kereskedelmi partnerek többségére.



Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke korábban ezt a lépést „komoly csapásnak” nevezte a világgazdaság számára, és közölte: Brüsszel kész ellenintézkedéseket hozni, ha a vámokról szóló tárgyalások Washingtonnal kudarcba fulladnak.