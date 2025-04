Háború

Irán készen áll bármilyen háborúra

Irán nem hajlandó meghátrálni a külső nyomás előtt, és készen áll bármilyen agresszióra válaszolni – jelentette ki Hoszein Szalámi vezérezredes, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) főparancsnoka. A katonai vezető szombaton tartott megbeszélést az IRGC magas rangú tisztjeivel, ahol egyértelművé tette: Teherán nem fél a háborútól, de nem is fogja elindítani azt.



„Abszolút nem tartunk egy háborútól. Nem mi fogjuk kezdeményezni, de készen állunk bármilyen háborúra” – fogalmazott Szalámi. Hozzátette, hogy Irán stratégiákat dolgozott ki mindenféle ellenséggel szemben, amelyek képesek visszaverni pszichológiai hadviselést éppúgy, mint közvetlen katonai támadásokat.



Szalámi hangsúlyozta, hogy Irán nem fog meghátrálni az ellenség előtt. Szavai szerint a 2024 áprilisában Szíriában történt izraeli légicsapás, amelyben több magas rangú iráni tiszt is életét vesztette, egy új „globális konfrontáció” kezdetét jelentette a Közel-Keleten.



Válaszul Irán több száz rakétával és drónnal mért csapást Izraelre, amely Szalámi szerint „átütötte a történelem legvédettebb légterét”. „Rakétáink áttörtek azon az illúzión, hogy biztonságban vannak” – mondta.



A vezérezredes szerint Izrael továbbra is sebezhető, és Irán katonai képességei folyamatosan fejlődnek. „Megszerzett tudásunkat és tapasztalatainkat beépítettük minden fegyverünkbe és felszerelésünkbe” – tette hozzá.



Szalámi kijelentései az izraeli-gázai háború közepette hangzottak el, miközben az Egyesült Államok és Irán között is fokozódik a feszültség. Március végén Marco Rubio amerikai külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Washington kész lépéseket tenni annak érdekében, hogy megakadályozza Irán nukleáris fegyverhez jutását – akár a teheráni rezsim elleni fenyegetéssel is.



Ugyanakkor az Egyesült Államok továbbra is sürgeti Iránt, hogy térjen vissza a 2015-ös nukleáris megállapodás tárgyalásaihoz, amelyből az USA 2018-ban egyoldalúan kilépett. Donald Trump korábbi elnök akkor azzal érvelt, hogy az egyezmény nem volt elegendő Irán nukleáris ambícióinak megfékezésére. Teherán továbbra is azt állítja, hogy nukleáris programja kizárólag békés célokat szolgál.