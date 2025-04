Botrány

Gúnyos videóval ünnepel a Fehér Ház - Trump kormánya tömeges kitoloncolásokat mutat be vidám zenével

Komoly felháborodást váltott ki az Egyesült Államokban a Fehér Ház új videója, amely tömeges migráns kitoloncolásokat mutat be a jól ismert “Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye.” című dal kíséretében. A felvétel vasárnap jelent meg az elnöki hivatal X (korábban Twitter) és YouTube csatornáin, és sokak szerint cinikus, gúnyos hangvétele méltatlan a témához.



A rövid videóban kézbilincsben lévő migránsokat kísérnek amerikai rendőrök a határ irányába, miközben a háttérben a dal jól ismert refrénje szól: „Na na na na, na na na na, hey hey, goodbye.” A videó alá ezt a sort írták ki feliratként is, egyértelműen a kitoloncolásokhoz kötve a dal szövegét.



Donald Trump elnök már kampánya során is ígéretet tett a bevándorlási szabályok szigorítására, valamint elődje, Joe Biden „enyhébb” migrációs politikájának visszafordítására. A januári beiktatása óta Trump több rendeletet is aláírt, amelyek célja a gyorsított kitoloncolások bővítése, a szövetségi támogatások megvonása az úgynevezett „menedékvárosoktól”, valamint a határőrizeti erők létszámának növelése.



Ezeken túl nemzeti vészhelyzetet hirdetett, amely lehetővé teszi a hadsereg bevetését a déli határ biztosítására, valamint bővítik az idegenrendészeti fogvatartó létesítményeket is, akár 30 ezer fő befogadására.



A New York Post belbiztonsági forrásaira hivatkozva arról számolt be, hogy Trump január 20-i beiktatása óta több mint 113 ezer migránst tartóztattak le, és több mint 100 ezer embert toloncoltak ki az Egyesült Államokból. A lap szerint a déli határon történő illegális átkelések száma márciusra 7 ezer főre csökkent, ami jelentős visszaesés a februári 8300-hoz, illetve a 2024 márciusi 137 ezerhez képest – ezt a források „Trump-hatásként” értelmezték.



Márciusban Trump hivatkozott az Alien Enemies Act nevű, ritkán alkalmazott jogszabályra is, amelynek alapján közel 300 feltételezett venezuelai Tren de Aragua bandatagot toloncoltak El Salvadorba, ahol nagy biztonságú börtönökbe kerültek. A Tren de Aragua nevű szervezetet az Egyesült Államok februárban hivatalosan is külföldi terrorszervezetként minősítette.



A most közzétett videó – amelyet sokan „gúnyos és embertelen propagandaként” jellemeznek – nemcsak a migrációs politikát övezi vitával, hanem azt is jelzi, milyen erőteljes kommunikációs eszközökkel kívánja Trump megszilárdítani politikai üzenetét a 2025-ös ciklus kezdetén.



A kritikusok szerint a videó célja nem a tájékoztatás, hanem a hangulatkeltés, és különösen érzéketlen olyan emberek sorsának kifigurázása, akiket kétségbeesés és reménytelenség hajtott az Egyesült Államok felé.