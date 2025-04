Háború

Hat hónapon belül megtámadhatja Kína Tajvant - figyelmeztetnek hírszerzési források

Egyre valószínűbb, hogy a Kínai Népköztársaság (PRC) hat hónapon belül katonai támadást indít a Tajvanon működő Kínai Köztársaság (ROC) ellen – állítják amerikai hírszerzési források, akik a 19FortyFive című szakportálnak nyilatkoztak. A konfliktus lehetősége immár nem az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem az, hogy mikor – vélekednek elemzők és volt katonai vezetők.



A feszültség a Kínai Népköztársaság és Tajvan között évek óta fokozódik, azonban a közelmúlt eseményei – különösen az Egyesült Államok által bevezetett új vámintézkedések és Peking határozott válaszai – azt sugallják, hogy a katonai konfrontáció közelebb van, mint valaha.



Sir Alex Younger, a brit MI6 korábbi vezetője Kína taktikáját „tankönyvi példának” nevezte a szürkezónás hadviselésre: ez magában foglalja a kiberhadjáratokat, a politikai zaklatást, a kommunikációs infrastruktúrák szabotálását, valamint dezinformációs kampányokat – mindezek célpontja Tajvan, de hasonló eszközöket használt már Peking és Moszkva is más eurázsiai országok ellen.



Donald Trump amerikai elnök március 4-én új vámokat vezetett be a kínai termékekre, ami válaszként a kínai nagykövet fenyegető kijelentéséhez vezetett: országa „bármilyen háborúra készen áll”. A nyugati hírszerzési szervek szerint ez a megfogalmazás nemcsak retorikai eszköz, hanem valódi szándékot takar: Peking vezetése úgy véli, az amerikai kormányzat jelenleg politikailag megosztott, és nem tud vagy nem akar hatékonyan fellépni egy invázió esetén.



Chuck DeVore, a korábbi amerikai katonatiszt és hadászati elemző három fő opciót vázolt fel, amelyeken keresztül Kína megkísérelheti Tajvan bekebelezését:



1. Lassú szorítás, teljes tengeri blokáddal

Kína haditengerészete körbezárja az egész szigetet, elvágva azt az utánpótlástól – különösen a létfontosságú élelmiszer- és földgázszállítmányoktól. Ez hónapok alatt kiéheztetné Tajvant, vérontás nélkül, de súlyos humanitárius és gazdasági válságot idézve elő.



2. Villámgyors katonai lerohanás

Ebben a forgatókönyvben Kína először masszív rakétatámadással bénítaná meg Tajvan védelmét, majd kibertámadásokkal megbénítaná az áramszolgáltatást és a kommunikációt. Ezzel egyidőben körülbelül 100 ezer kínai katona szállna partra. Mindez – az időeltolódás miatt – még azelőtt megtörténne, hogy Washington érdemben reagálni tudna.



3. Apokaliptikus „ítéletnapi” forgatókönyv

Ebben az esetben a kínai támadás nemcsak Tajvan ellen irányulna, hanem az amerikai katonai támaszpontok ellen is Japánban, Guamon és a Fülöp-szigeteken. Emellett belső szabotázsakciókra is sor kerülne az Egyesült Államok területén: kínai ügynökök és mexikói kartellek támogatásával támadásokat indítanának az amerikai infrastruktúra és határvidék ellen.

DeVore szerint ez a stratégia hasonlítana az 1917-es híres Zimmermann-táviratra, amelyben a Német Császárság Mexikót próbálta bevonni az Egyesült Államok elleni háborúba.

Előkészületek a végső lépéshez

Samuel Paparo admirális, az amerikai Indo-Pacific Command vezetője nemrégiben kijelentette: a kínai haditengerészet Tajvan körül végrehajtott manőverei és a rendszeres légierői behatolások nem gyakorlatozásra utalnak, hanem valódi háborús előkészületekre.



A következő hat hónap kulcsfontosságú lehet: kiderülhet, hogy Kína kiválasztja-e valamelyik hadműveleti forgatókönyvet, és megpróbálja-e erőszakkal végrehajtani a „végső újraegyesítést”.



DeVore konklúziója szerint: „Amerika előnye az éberségben, a szövetségesekben és az elszántságban rejlik. Kína szerencséje azon múlik, jól választja-e meg a stratégiát – és nem fullad-e saját terveibe, mielőtt azok beindulnának.”