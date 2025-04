EU

Free Le Pen - Trump Franciaországnak üzent

Bár személyesen nem ismeri Le Pent, és nem ismeri az ügy részleteit sem, amelyet - saját szavaival - "könyvelési hibának" feltételez, mégis elismeréssel szólt a politikus kitartásáról.

Donald Trump amerikai elnök élesen bírálta a francia politikai elitet, amiért – állítása szerint – „jogi hadviselést” folytat Marine Le Pen ellen, és felszólította Párizst, hogy töröljék el a jobboldali politikus ítéletét.



Mint ahogyan arról korábban a ma.hu is beszámolt, a párizsi bíróság hétfőn négy év börtönbüntetésre ítélte Le Pent, emellett öt évre eltiltotta a közhivatal viselésétől, ezzel gyakorlatilag kizárva őt a 2027-es elnökválasztásból.



A Truth Socialon közzétett bejegyzésében Trump „boszorkányüldözésnek” nevezte a pert, és azzal vádolta a francia baloldalt, hogy jogászok és bíróságok segítségével próbálja elhallgattatni politikai ellenfeleit.



„Ugyanaz a forgatókönyv, amit ellenem is alkalmaztak egy csapat őrült és vesztes – mint Norm Eisen, Andrew Weissmann és Lisa Monaco” – írta, utalva azokra az amerikai jogászokra, akik szerepet játszottak ellene irányuló eljárásokban elnöksége alatt.



Trump azt is hozzátette, hogy bár személyesen nem ismeri Le Pent, és nem ismeri az ügy részleteit sem, amelyet – saját szavaival – „könyvelési hibának” feltételez, mégis elismeréssel szólt a politikus kitartásáról.



„Ez az egész rossz Franciaországnak, és a nagyszerű francia népnek – bárhova is húz a szívük. Szabadítsátok ki Marine Le Pent!”



Marine Le Pent és a Nemzeti Tömörülés (RN) több magas rangú tagját bűnösnek találták az Európai Parlamenttől kapott források nem megfelelő felhasználásában. A vád szerint 2004 és 2016 között uniós pénzeket használtak fel hazai párttevékenységre, miközben azokat csak EP-képviselők támogatására lehetett volna fordítani.



Le Pen a vádat politikailag motiváltnak nevezte, és kijelentette, hogy „egy alsóbb szintű bíró fosztotta meg a francia népet attól, hogy maguk dönthessenek elnökjelöltjükről.”



Az ítélet nemcsak Trumpot, de más jobboldali vezetőket is felháborított. Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök szerint „millióktól vették el a képviselet lehetőségét”. Orbán Viktor, magyar kormányfő a közösségi médiában tette közzé: „Je suis Marine!” – azaz „Marine vagyok”, ezzel is jelezve szolidaritását.



A döntést sokan a demokrácia elleni támadásként értékelik, mások viszont szükséges jogi lépésként, amely a politikai felelősségre vonás fontosságát hangsúlyozza.



A bírósági döntés radikálisan átrajzolhatja a francia politikai palettát: Le Pen eddig az egyik legerősebb esélyese volt a 2027-es választásoknak, most viszont jogi akadályba ütközik az indulása. A per fellebbezési szakaszban folytatódhat, de a politikai csatározás már most nemzetközi szintre emelkedett.



Az ügy egy újabb példája annak, hogyan fonódik össze a jog, a technológia és a politika – és hogyan válik egy nemzeti per globális politikai üzenetté.