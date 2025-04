Háború

Trump videót posztolt egy amerikai csapásról Jemenben - civil áldozatokat sejt a közvélemény

Donald Trump amerikai elnök ismét vihart kavart a közösségi médiában, miután nyilvánosságra hozott egy drónfelvételt, amely állítása szerint a jemeni húszik elleni célzott csapást mutat be. A videóban egy vidéki, sivatagos területen több tucat ember áll körben, majd egy bomba zuhan közéjük, hatalmas robbanást okozva. A felvétel végén csak egy kráter és két jármű látható – emberi testek nem.



Trump a Truth Social nevű platformján így kommentálta a képsorokat:



„Ezek a húszik épp egy támadást terveztek. Hoppá, már nem fognak támadni! Soha többé nem süllyesztik el hajóinkat!”



A videó gyorsan körbejárta az internetet, és több kritikus is megkérdőjelezte Trump állításait. Egyes kommentelők szerint a célpont nem húszi fegyveresek gyűlése volt, hanem egy törzsi találkozó, amely hagyományos, békés eseménynek számít Jemen vidéki részein. Többen korábbi fotókat is megosztottak, amelyeken hasonló elrendezésű emberi kör látható, ezzel próbálva bizonyítani, hogy civilek lehettek az áldozatok.



A húszik – hivatalos nevükön az Ansar Allah mozgalom – Jemen nagy részét uralják, beleértve a fővárost, Szanaát is. Az utóbbi hónapokban számos kereskedelmi hajót támadtak meg a stratégiai jelentőségű Bab-el-Mandeb-szorosnál, amely a Vörös-tengert köti össze az Ádeni-öböllel. A csoport ballisztikus rakétákat is kilőtt Izraelre, ezzel kifejezve szolidaritását a Gázai övezetben szenvedő palesztinokkal.



Válaszul az Egyesült Államok fokozta légicsapásait Jemen területén, Trump pedig korábban „poklot ígért” a húsziknak, ha nem hagyják abba a támadásokat:



„A támadásaitoknak véget kell vetni… ha nem, pokol fog rátok zúdulni.”



A húszi katonai szóvivő, Jahjá Szarí, a napokban ismét megerősítette, hogy a mozgalom folytatja a fellépést Izrael ellen, és nem hátrál meg a palesztin nép iránti vallási, erkölcsi és humanitárius kötelezettségei elől – függetlenül a következményektől.



A videó körüli vita több etikai kérdést is felvet:

- Megbízhatóak-e a célpontkijelölések, ha akár civilek is lehetnek az áldozatok?

- Elfogadható-e, hogy az elnök nyilvánosan ünnepli egy légicsapás eredményét, miközben annak pontos következményei nem ismertek?

- És vajon nem mélyíti-e tovább a feszültséget, ha az Egyesült Államok vezetője ilyen nyíltan konfrontálódik egy térségbeli szereplővel?



Miközben a videó üzenete egyértelműnek tűnik az amerikai politika szempontjából, a kérdés továbbra is az: vajon valóban ellenséges fegyveresek voltak a célkeresztben – vagy csak ártatlan civilek álltak rossz helyen, rossz időben?

These Houthis gathered for instructions on an attack. Oops, there will be no attack by these Houthis!



They will never sink our ships again! pic.twitter.com/lEzfyDgWP5 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 4, 2025