Erőszak

New Yorkban hármas halálos késelés tettesét fogták el, aki néhány órán belül végzett áldozataival

Vádat emeltek egy 51 éves férfi ellen kedden New Yorkban, aki a feltételezések szerint előző nap véletlenszerűen három embert késelt meg halálosan a nagyváros belső részén, Manhattan különböző negyedeiben. 2024.11.20 10:06 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Ramon Riveraként megnevezett férfit hétfőn fogták el, miután a harmadik támadás szemtanúja, egy taxisofőr értesítette a rendőrséget.



A hatóság emberei véres ruhában és két konyhakéssel a birtokában találták meg a gyanúsítottat.



Eric Adams, New York polgármestere közölte, hogy mindhárom áldozat New York-i lakos volt, akit teljesen indokolatlan módon támadott meg gyilkosuk.



Joseph Kenny, New York város rendőrségének nyomozóparancsnoka az esetről még hétfőn este tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a gyilkos minden szóváltás nélkül támadta meg áldozatait, akiktől nem vett el semmit.



Az első áldozattal, egy 36 éves építőipari munkással Manhattan déli részén, a Hudson folyó közelében végzett az építési terület mellett hétfőn a reggeli órákban. A második gyilkosság áldozata néhány órával később egy 68 éves férfi volt, aki az East River partján horgászott, amikor támadás érte.



A harmadik halálos késelést késő délelőtt szintén az East Rivernél, az ENSZ székháza közelében követte el a támadó egy 36 éves nő ellen - közölte a rendőrség.



A motivációról egyelőre semmit nem közöltek.



New Yorkban az emberölések száma 2024 eddig eltelt időszakában 12 százalékkal csökkent az előző két évhez képest, ugyanakkor a súlyos sérüléssel járó erőszakos cselekményeké 14 százalékkal növekedett - derül ki a nagyváros bűnügyi statisztikájából.