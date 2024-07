EU

Az EU további, több mint 72 millió eurós pénzügyi támogatás nyújt Moldovának

A mostani a negyedik szakasza a tavaly májusban az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott, 295 millió eurós (mintegy 112 milliárd forint), Moldovának szánt makroszintű pénzügyi támogatási folyamatnak.

Az Európai Bizottság 50 millió euró (19,6 milliárd forint) kedvező feltételű kölcsönt nyújt Moldovának, valamint július végéig további 22,5 millió euró (8,8 milliárd forint) támogatásban részesíti a kelet-európai országot, a már korábban bejelentett makroszintű európai uniós pénzügyi támogatás keretében - olvasható a testület hétfői közleményében.



A most bejelentett támogatás a tervek szerint fedezi majd az ország idei pénzügyi szükségleteinek egy részét, erősíti makrogazdasági stabilitását, és lehetővé teszi a további reformokat - tájékoztatott az Európai Bizottság, hozzátéve, hogy bár Moldova gazdasága a 2022-es válság után 2023-ra némi erősödést mutatott, az ukrajnai háború komoly kihatással volt rá, és továbbra is jelentős kihívásokkal néz szembe az energiaszektor és a biztonság terén.



A mostani a negyedik szakasza a tavaly májusban az Európai Unió Tanácsa által jóváhagyott, 295 millió eurós (mintegy 112 milliárd forint), Moldovának szánt makroszintű pénzügyi támogatási folyamatnak.



Az uniós makroszintű pénzügyi támogatás célja Moldova gazdasági stabilizációjának és strukturális reformprogramjának támogatása, továbbá ellenállóképességének megerősítéséhez járul hozzá. Segíti továbbá, hogy az ország fedezni tudja a Nemzetközi Valutaalap (IMF) programjában meghatározott szükségleteit a fizetési mérleg tekintetében.



Ezt a szakaszt azt követően indították el, hogy az Európai Bizottság bejelentette, Chisinau teljesítette az összeg felszabadításához szükséges követelményeket, a többi között fejlesztette a közszférát és megerősítette a moldovai jegybank függetlenségét, továbbá a jogállamiságot.



A közleményben kiemelték azt is, hogy a kelet-európai ország eredményeket tud felmutatni a korrupció elleni harcban is, valamint lépéseket tett a megújuló energiaforrások támogatása felé, és reformokat hajtott végre a vámtörvényekben, amelyek így teljes mértékben igazodnak az EU vámkódexéhez.



Makroszintű uniós pénzügyi támogatásra az úgynevezett európai szomszédságpolitika körébe tartozó országok jogosultak. A támogatás fő célja, hogy segítse a súlyos fizetésimérleg-válság által sújtott országokat. A makroszintű pénzügyi támogatást kivételes alapon és ideiglenesen nyújtják, és gazdaságpolitikai feltételekhez kötik. E feltételek egyike az, hogy a makroszintű pénzügyi támogatási műveletnek a Nemzetközi Valutaalap (IMF) kiigazítási programját kell kiegészítenie.