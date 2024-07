USA

Újabb befolyásos amerikai médium szólította fel Joe Bident az elnökségjelöltségtől való visszalépésre

Újabb befolyásos amerikai médium, a The Economist szólította fel Joe Bident visszalépésre az elnökjelöltségtől szerkesztőségi állásfoglalásban csütörtökön.

A The Economist, hetilap szerkesztőségi cikke egyben sürgeti a demokratákat, hogy gyakoroljanak nyomást Joe Bidenre a visszalépés érdekében, a múlt csütörtöki elnökjelölti vitán mutatott teljesítménye nyomán.



A lap írása úgy fogalmaz, hogy "nézni is fájdalmas volt egy öreg ember, aki küszködik a szavakkal, és tényekkel", valamint úgy véli, hogy Joe Biden "képtelen volt érvelni egy gyenge ellenféllel szemben, ami lehangoló volt". A The Economist szerkesztői egy időben éles bírálatot fogalmaztak meg Joe Biden kampányirányítóival kapcsolatban is, akikről azt írták, hogy az a "művelet, amivel próbálják tagadni azt, amit amerikaiak tízmilliói saját szemükkel láthattak, még károsabb, mert ennek tisztességtelensége megvetést vált ki".



Korábban a New York Times napilap is szerkesztőségi cikkben sürgette Joe Biden visszalépését.



A Joe Biden visszalépését szükségesnek tartó közszereplőkhöz milliárdos demokrata anyagi támogató is csatlakozott, Reed Hastings, a Netflix társalapítója személyében. A médiavállalkozó szerdán a CNN hírtelevíziónak nyilatkozott arról, hogy az elnöknek el kellene állnia az elnökválasztási indulástól és átadnia a helyet egy energikus demokrata vezetőnek, aki legyőzheti Donald Trumpot.



Reed Hastings vagyonát a Forbes 4,8 milliárd dollárra becsüli.



Joe Biden szerdán este több mint 20 demokrata párti kormányzóval találkozott, és tárgyalt másfél órán át a Fehér Házban, akiket változatlan elnökjelölti ambícióiról biztosított, ugyanakkor egyes sajtóbeszámolók szerint elismerte előttük, hogy több alvásra van szüksége, ezért este 8 óra után nem vállal programot.



A találkozó után közvetlenül nyilatkozó három kormányzó arról számolt, hogy őszinte és nyílt megbeszélést folytattak az elnökkel.



Az ABC országos televíziócsatorna pénteken, főműsoridőben sugároz előre rögzített interjút Joe Bidennel, amelynek témái között a múlt heti teljesítménye és újraválasztási ambíciói is szerepelnek.