Hollandiában bírónők indítanának pert az állam ellen, amiért nem szüntette meg a nemek közti bérszakadékot

2024.07.03 21:05 MTI

A bírónők, akiket a nők jogaival foglalkozó Clara Wichmann Bureau alapítvány támogat, a kormánynak szerdán átadott levelükben egy új, rögzített bértábla bevezetését követelik. Ez az igazságszolgáltatásban kiegyenlítené a nemek közötti, átlagosan nyolcszázalékos bérkülönbséget. Céljuk továbbá, hogy az állam kárpótolja a nőket a diszkriminatív rendszer miatti jövedelemelmaradásért.



Amennyiben az állam két héten belül nem válaszol keresetükre, akkor panaszt nyújtanak be a Holland Emberi Jogi Intézethez - írták az NlTimes hírportálhoz eljutott levélben.



Marlies Vegter, a Clara Wichmann Bureau egyik munkatársa a NOS közszolgálati médiának adott nyilatkozatában felhívta a figyelmet arra, hogy az igazságszolgáltatásban tapasztalható "illegális bérszakadék" egyes esetekben akár tízszázalékos is lehet. Ugyanis az igazságszolgáltatásba újonnan felveendők fizetését korábbi bérük alapján állapítják meg, és ez átlagosan a nők esetében kevesebb.



"Több nő, mint férfi vállal munkát a szociális ágazatban, egyebek között jogászként, így kevesebbet is keresnek, mint azok, akik a versenyszférából lépnek át az igazságszolgáltatásba" - magyarázta Vegter. Hozzátette: a munkáltatók úgy gondolják, hogy ha nem kínálnak jobb bért egy jól fizető állásból jelentkezőnek, akkor nem lesz elég jelentkező igazságszolgáltatási állásokra.



Nemrég egy 138 bíróból és bírójelöltből álló csoport nyilatkozatot adott ki, és ők is azzal érvelnek, hogy a jelenlegi bérezési rendszer alkotmányellenes, valamint az igazságszolgáltatásban rögzített bértáblára van szükség.