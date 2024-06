UK

Brit választások - Felmérés: eddigi legsúlyosabb veresége előtt áll a Konzervatív Párt

A kedden ismertetett legfrissebb felmérés szerint eddigi legsúlyosabb vereségét szenvedheti el a jelenleg kormányzó brit Konzervatív Párt a július 4-i parlamenti választásokon.

Az Ipsos közvéleménykutató cég által 19 689 választó bevonásával elvégzett országos reprezentatív vizsgálat kimutatta, hogy a Munkáspárt - a legnagyobb ellenzéki erő - Sir Keir Starmer miniszterelnök-jelölt vezetésével 453 képviselői mandátumot szerezhet a 650 fős alsóházban, és ezzel 256 fős többségbe kerülhet az összes többi frakció együttes várható létszámához képest.



A Munkáspárt Tony Blair vezetésével az 1997-es választások után 418 tagú frakcióval és 179 fős alsóházi többséggel alakíthatott kormányt.



Ez a Labour eddigi legnagyobb arányú választási győzelme, de ha az Ipsos kedden ismertetett előrejelzése beválik, Starmer ennél is nagyobb győzelemre vezetheti a pártot a júliusi választáson.



Az Ipsos felmérése szerint a 2010 óta kormányzó, Rishi Sunak miniszterelnök vezette Konzervatív Párt frakciójának létszáma ugyanakkor az előző, 2019-es választáson elnyert 348-ról 115-re csökkenne, vagyis a konzervatívok gyengébb eredményt érnének el, mint az 1906-os parlamenti választásokon, amikor 156 képviselői mandátumot szereztek. Ez volt a Konzervatív Párt történetének eddigi legrosszabb választási eredménye.



Az Ipsos modellszámításai szerint elveszítheti képviselői mandátumát Grant Shapps védelmi miniszter, Penny Mordaunt, a konzervatívok alsóházi frakcióvezetője, Gillian Keegan oktatási miniszter és Jacob Rees-Mogg volt kabinetminiszter, a Konzervatív Párt radikálisan EU-szkeptikus jobbszárnyának egyik legbefolyásosabb tagja.



Az Ipsos felmérése szerint szoros versenyre kell felkészülnie parlamenti mandátumának megőrzéséért Jeremy Hunt pénzügyminiszternek is.



A cég ugyanakkor valószínűsíti, hogy most első ízben képviselői helyhez juthat Nigel Farage, a Reform UK párt vezetője.



Farage a brit EU-tagság négy és fél évvel ezelőtti megszűnése (Brexit) előtt évtizedekig kampányolt azért, hogy Nagy-Britannia lépjen ki az Európai Unióból.



Az Ipsos által használt MRP vizsgálati modell a hagyományos választói minták sokszorosára terjed ki és száznál több kritériumot vesz figyelembe.



Ugyanennek a modellnek a használatával más brit közvéleménykutató cégek is a Konzervatív Párt súlyos vereségét vetítették előre legutóbbi felméréseikben.



A Survation által a múlt héten elvégzett MRP-vizsgálat azt valószínűsítette, hogy a Munkáspárt 456 képviselői mandátumot szerezhet és ezzel 262 fős többségbe kerülhet, a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának létszáma ugyanakkor 72-re csökkenhet.