Szombaton nyílt meg ismét a parajdi sóbánya

2024.06.15 19:16 MTI

Szombaton nyílt meg ismét a parajdi sóbánya, miután egy hónapja vízbeszivárgás miatt be kellett zárni a látogatók előtt, és le kellett állítani a termelést is - közölte pénteken a turisták körében népszerű székelyföldi létesítmény a közösségi oldalán.



"Hosszas várakozás után a parajdi sóbánya újranyitja kapuit a látogatók számára" - írták a létesítmény Facebook-oldalán. A sóbánya 8 és 18 óra között látogatható, az utolsó busz 16.30 órakor viszi le a turistákat.



Irina Muller, a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) termelési igazgatója az Agerpres román hírügynökségnek úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt időszakban elvégezték a sürgős beavatkozásokat, így a turisztikai és termelési tevékenység is biztonságossá vált. Hozzátette, hogy kisebb szivárgások még mindig vannak, de azok nem befolyásolják a sóbánya tevékenységét.



A székelyföldi létesítményt tulajdonló társaság képviselője biztosította a turistákat, hogy nyugodtan látogathatják a sóbányát, biztonságban lesznek a mélyben.



Elmondta, a munkálatok során elterelték a Korond patakot, kialakítottak egy mesterséges csatornát, amely magas vízhozam esetén átveszi a víz egy részét, mivel a beszivárgást a patak megnövekedett vízhozama okozta.



Irina Muller elmondta: a vállalat nagyobb szabású munkálatokat is tervez a jövőben, de a beruházás hosszas tervezési folyamatot igényel és a finanszírozást, kivitelezést is biztosítani kell hozzá.



A sóbányát május 15-én, pár nappal a csíksomlyói búcsú előtt záratta be a gazdasági és turisztikai minisztérium, miután a létesítménybe beszivárgott a Korond patak vize, mely a sós medertalajt kimosva tört utat magának. A bánya turisztikai részlegének bezárását biztonsági okokból rendelte el a Salrom.



A Hargita megyei bányát tavaly is be kellett zárni néhány napra, miután talajvíz szivárgott a régi tárnákba, aminek hatására megnőtt a látogatható csarnokok levegőjének nedvességtartalma. Előző évben a nyári idényben szembesültek hasonló problémával, melynek orvoslása két hónap kiesést eredményezett.



A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága, 2023-ban 570 ezren keresték fel. A felszín alatt 120 méterre található látogató csarnokokban játszóterek, foglalkoztató és kikapcsolódási terek, ökumenikus kápolna és moziterem is várja a turistákat. Jótékony mikroklímája miatt egészségeseknek és betegeknek is ajánlott időt tölteni a tárnákban, ez segíti a relaxációt, a szervezet regenerálódását, és számos egészségi panaszra is javallott.