Bűnösnek találta Hunter Bident az esküdtszék a fegyverbirtoklási ügyben

Bűnösnek mondta ki az esküdtszék Hunter Bident a tiltott fegyverbirtoklás és hamis nyilatkozattétel miatt indult büntetőügyben. 2024.06.12 19:58 MTI

A Delaware állambeli Wilmington bíróságán kedden meghozott ítélet szerint Joe Biden elnök fia mindhárom felhozott vádpontban bűnös. Az esküdtszék hétfőn vonult vissza döntéshozatalra és összesen mintegy 3 órán át tartó megfontolást követően egyhangú döntésre jutott.



A beszámolók szerint a döntés idején a bíróságon tartózkodott Jill Biden first lady, Hunter Biden nevelőanyja, valamint a Biden-család több további tagja, köztük Valerie Biden, Joe Biden elnök testvére. A múlt hét elején kezdődött bírósági tárgyaláson szintén személyesen vettek részt Hunter Biden hozzátartozói, köztük Jill Biden, aki egy napra férje, Joe Biden elnök hivatalos franciaországi látogatásáról is visszautazott, hogy jelen tudjon lenni a tárgyaláson.



A bűnösséget megállapító esküdtszéki döntés nyomán kiróható börtönbüntetés felső határa 25 év, de jogi szakértők szerint valószínűtlen, hogy a bíró ilyen súlyos büntetést szabna ki, tekintve a vádlott büntetlen előéletét. Az ítélet lehet pénzbírság is.



Maryellen Noreika bíró egyelőre nem közölte, mikor hirdeti ki a büntetés mértékét.



Joe Biden elnök közleményben biztosította támogatásáról a fiát, ugyanakkor múlt héten, egy Franciaországban adott interjúban nemmel válaszolt arra a kérdésre, hogy tervezi-e elnöki kegyelemben részesíteni fiát, amennyiben elítélik.



Hunter Biden ellen szövetségi törvények megsértése miatt emelt vádat tavaly a szövetségi ügyészség különleges ügyésze, David Weiss. A vádirat szerint a most 54 éves férfi 2018 őszén egy revolver megvásárlásakor hazudott az ilyen esetben kötelezően kitöltendő hivatalos nyomtatványon arról, hogy fogyaszt-e kábítószert. A fegyvert 11 napig birtokolta, addig, amíg akkori élettársa, elhunyt bátyjának özvegye, Hallie Biden azt ki nem dobta egy szeméttárolóba, ahol a hatóságok megtalálták. Hunter Biden éveken keresztül küzdött kábítószer-függőséggel, és a bírósági eljárás során az esküdtszék bizonyítottnak találta, hogy ez igaz volt a fegyver megvásárlásának idején is.



Az amerikai törvények szerint a fegyvervásárlás és -birtoklás kábítószer-fogyasztók számára tiltott.



Hunter Bidennek szeptemberben Kaliforniában kell büntetőbíróság elé állnia, ahol adótörvények megsértésével vádolják. A vádirat szerint 1,4 millió dollár jövedelme után mulasztotta el az adó megfizetését.