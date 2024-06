Ítélet

Gary Glitter félmillió font kártérítést köteles fizetni egykori áldozatának

Több mint félmillió font kártérítést köteles fizetni egyik volt áldozatának a gyermekek elleni szexuális bűncselekményekért hosszú börtönbüntetését töltő Gary Glitter. 2024.06.12 06:37 MTI

A londoni felsőbíróság egy olyan ügyben döntött, amelynek sértettje az egykori popsztár által ellene elkövetett bűncselekmény idején 12 éves volt. Az eljáró bírói tanács kedden meghozott, 13 oldalas végzése 508 800 font (238 millió forint) kártérítési kötelezettséget rótt Glitterre.



Az ítélet szerint a bűncselekmény olyan súlyos következményekkel járt az egykori áldozat életvitelére, hogy a sértett évtizedek óta nem tud dolgozni.



A megítélt kártérítésből 381 ezer fontot elmaradt jövedelmek pótlására ítélt meg a bíróság.



A hetvenes évek glam rock korszakában még világsztárként ünnepelt 80 éves angol rockénekest 2015-ben 16 év szabadságvesztésre ítélték gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt.



Tavaly februárban, büntetése felének letöltése után szigorú feltételekkel elengedték, alig egy hónappal később azonban visszavitték börtönébe, miután a rendőrség megállapítása szerint megsértette a szabadlábra helyezés feltételeit. Egybehangzó sajtóértesülések szerint Glitter - eredeti nevén Paul Gadd - gyerekeket ábrázoló felvételeket próbált letölteni számítógépére.



A 2015-ös büntetőeljárás során beterjesztett vádpontok között szerepelt, hogy Glitter 1977-ben egy 12 éves lánnyal szexuális kapcsolatot létesített, miután pezsgővel leitatta.



A keddi felsőbírósági ítéletről szóló tájékoztatásból nem derül ki, hogy ennek a bűncselekménynek a sértettje azonos-e azzal, akinek javára a bírói testület a több mint félmillió fontos kártérítést most megítélte.



Glitter a 2015-ös per során végig tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és azzal vádolta egykori áldozatait, hogy kitalálták a szexuális támadásokról szóló történeteket.



Az egykori popsztár azonban már korábban is többször összeütközésbe került a törvénnyel pedofil bűncselekmények miatt. Vietnamban 2006-ban három év börtönre ítélték azzal váddal, hogy ottani villájában, illetve egy szállodában két 11 éves kislánnyal hált.



Glittert 1998-ban, egy brit számítástechnikai áruházban is őrizetbe vették, miután javításra beadott személyi számítógépén az áruház technikusai több ezer, gyermekekről készült pornográf fotót találtak.



Gary Glittert annak idején fél év börtönre ítélték, de ebből csak két hónapot töltött rács mögött.