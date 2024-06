Ukrajnai háború

Az ukrán kormány tovább halasztotta a létfontosságú vállalatok dolgozóinak mozgósítását

Az ukrán kormány három hónappal meghosszabbította a katonai mozgósítás alóli mentességet azon vállalatok alkalmazottai számára, amelyek létfontosságú feladatot látnak el az ország és a hadiipar működésében, és nyilvántartásba vette őket a gazdasági minisztérium - jelentette be kedden a Telegramon Tarasz Melnicsuk, a kabinet állandó parlamenti képviselője.



A korábban elfogadott jogszabály értelmében egy vállalkozás legfeljebb az alkalmazottai felének kérhet halasztást. Egyes esetekben a vállalatvezetők több alkalmazott számára is kérhetnek ilyet, ha megindokolják, miért nélkülözhetetlen az alkalmazottjuk bizonyos feladatok elvégzésében - derül ki a tájékoztatásból, amelyet a New Voice című ukrán lap internetes kiadványa (nv.ua) idézett.



Roman Mrocsko, a dél-ukrajnai Herszon város katonai közigazgatásának vezetője a Telegramon közölte, hogy az orosz hadsereg délután tüzérségi tűzzel támadt a megyeszékhely part menti részére. A régió hatóságainak korábbi közlése szerint egy idős nő életét vesztette, amikor orosz csapatok ágyúzták Veletenszke falut.



Szerhij Liszak, a keleti országrészben lévő Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy Oroszország rakétacsapást mért a régióbeli Krivij Rih város térségére, aminek következtében egy 69 éves férfi megsebesült.



Oleh Szinyehubov, a szomszédos Harkiv megye kormányzója arról adott hírt. hogy az orosz erők reggel tüzet nyitottak Kupjanszk városára, a támadásban egy helyi lakos megsebesült.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, keddi összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége hozzávetőleg meghaladta az 512 ezret. Az ukrán erők hétfőn megsemmisítettek egyebek mellett 15 orosz harckocsit, 65 tüzérségi és három légvédelmi rendszert, valamint 27 drónt.



Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közölte, hogy őrizetbe vette az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) egyik ügynökét, aki a zaporizzsjai hadkiegészítő központ katonái ellen készített elő terrortámadásokat, és információkat gyűjtött a város transzformátor-alállomásairól. A férfit "forró nyomon" kapták el, miközben az FSZB utasítására azt térképezte fel, hol parkolnak a hadkiegészítő központban dolgozók járművei, amelyeket alájuk helyezett, házi készítésű távirányítós robbanószerkezetekkel készült felrobbantani.



Olekszandr Udovicsenko, az Állami Nyomozó Iroda (DBR) igazgatóhelyettese az Interfax-Ukrajina hírügynökségnek adott interjújában elmondta, hogy vizsgálat indult a Harkiv megyébe történt májusi orosz katonai behatolás ügyében. Szavai szerint bizalmas iratokat tanulmányoznak annak kiderítésére, hogy miként fordulhatott ez elő, és már több mint száz tanút hallgattak ki.