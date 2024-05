Tech

Voks 24 - Belga krízisközpont: jelentős a dezinformációs fenyegetés a belgiumi és uniós választások előtt

A hírszerző és biztonsági szolgálatok elemzése szerint jelentős a dezinformációs fenyegetés június 9-i belgiumi regionális, szövetségi és európai parlamenti (EP-)választások előtt - figyelmeztetett a vészhelyzetekre és válságokra adott reagálás koordinálásával foglalkozó belga krízisközpont(NCCN).



A belügyminisztériumhoz tartozó testület tájékoztatása szerint a szolgálatok által végzett elemzés azt mutatja, hogy az elmúlt hetekben több hamis narratíva is megjelent a közelgő választásokkal kapcsolatban. Ezek közül az egyik legjobban elterjedt az "elcsalt választások" narratívája, amely megkérdőjelezi a szavazási folyamatot és a választások megfelelő megszervezését. Ez különösen az uniós választásokkal összefüggésben terjed.



A belga szövetségi választásokkal kapcsolatban elsősorban a dezinformációs narratívák választási rendszert kérdőjelezik meg és polarizáló témákkal foglalkoznak. Mindazonáltal a dezinformáció mennyisége ebben az összefüggésben sokkal kisebb, mint az uniós választások esetében - jegyzi meg az NCCN.



Az elemzésből kiderül, hogy a dezinformációs kampányok célja gyakran a kételyek elültetése a lakosságban, amely ahhoz vezet, hogy nehezebbé válik a tények és a vélemények, valamint a helytálló és hamis információk megkülönböztetése. Az NCCN szerint a kampányok mögöttes célja a "társadalom destabilizálása a demokrácia gyengítése."



A krízisközpont kiemelte, hogy a dezinformációs kampányok egyre összetettebbé válnak.



Míg öt évvel ezelőtt a Facebook és az Twitter volt a fő csatornája a félrevezető információk terjesztésének, ma már sokkal több van belőlük, olyanok is, amelyek bejegyzéseit nem moderálják.



A választások zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a belga hatóságok biztonsági intézkedéseket eszközölnek a választások előtt, alatt és után is.



Az NCCN felhívta az emberek figyelmét, hogy maradjanak kritikusak az online információkkal szemben, különösen, ha megkérdőjelezhetőnek tűnnek.