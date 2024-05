Atomenergia

A Roszatom kisteljesítményű moduláris atomerőművet épít Üzbegisztánban

Egy 330 megawatt (MW) összteljesítményű kis moduláris atomerőművet építenek orosz technológiával, amely 6, egyenként 55 MW teljesítményű reaktorral készül. 2024.05.31 12:58 MTI

A Roszatom kisteljesítményű moduláris atomerőművet (SMR) épít Üzbegisztánban, az erről szóló szerződést Vlagyimir Putyin orosz elnök üzbegisztáni látogatásakor írta alá a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern mérnöki részlege, az Atomsztrojexport vállalat és az Uzatom, az üzbég kormány alá tartozó atomenergia-ügynökség atomerőmű-építési igazgatósága - közölte a Roszatom kedden az MTI-vel.



A tájékoztatás szerint Üzbegisztán középső részén, Jizzax tartományban egy 330 megawatt (MW) összteljesítményű kis moduláris atomerőművet építenek orosz technológiával, amely 6, egyenként 55 MW teljesítményű reaktorral készül.



A megállapodás szerint a kivitelezésbe üzbég vállalatok is bekapcsolódnak majd.



A közlemény szerint az üzbég megállapodás egyben az első exportszerződés egy kis teljesítményű orosz moduláris atomerőmű létesítéséről, az építést már az idén nyáron megkezdik.



A közleményben arra is kitérnek, hogy előrejelzések szerint Üzbegisztánban 2050-re csaknem megkétszereződik az energiaigény, és az energiarendszer stabil működtetéséhez, a gazdasági fejlődéshez a megújuló energiaforrások mellett alaperőművekre is szükség van.



A Roszatom közleményében ismerteti, hogy a Jizzax régióban megvalósuló SMR-projekt a legújabb orosz technológián - a RITM-200N reaktoron - alapul, amely az új generációs atomjégtörőkön már bevált innovatív reaktortechnológia szárazföldi változata. Hőteljesítménye 190 MW, villamos teljesítménye 55 MW, üzemideje 60 év.



Oroszországban a jakutföldi Uszty-Kujga település mellett már épül a RITM-200N reaktorral szerelt első orosz kis teljesítményű atomerőmű. Az első blokkot várhatóan 2027-ben helyezik üzembe, és 2028-ban kezdi meg az üzemszerű termelést. A létesítmény egyebek közt Jakutföld második legnagyobb aranylelőhelye, a Kjucsusz lelőhely valamint a Gyeputatszkoje és a Tyirehtyak ónbányák és ércfeldolgozó üzemek energiaellátását biztosítja majd.